Mais iOS 26: interface do Safari, suporte a códigos de verificação em apps de terceiros e mais!

Cá estamos com um novo compiladão de novidades das primeiras betas dos novos sistemas operacionais da Apple — desta vez, incluindo o iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26 e visionOS 26, bem como o Xcode 26.

Sem mais delongas, vamos conferir as descobertas mais recentes.

iOS 26

Safari

O Safari no iOS 26 usa e abusa do novo design Liquid Glass, com barras de ferramentas flutuantes e botões que refletem o conteúdo atrás deles enquanto você rola a tela. O navegador também contará com três opções de visualização.

Safari has three different tab options for the tab bar in #iOS26 – "Compact," "Bottom," and "Top." 🌐 pic.twitter.com/3C0MKZMNP1 — Brian MacDuff (@itstheBMAC) June 12, 2025 O Safari tem três opções diferentes de abas para a barra de abas no #iOS26: “Compacta”, “Inferior” e “Superior”. 🌐

O primeiro deles (e que virá definido por padrão), chamado Compacto, posiciona a barra de endereços na parte inferior da tela. Conforme você rola a tela para baixo, os elementos encolhem e retornam ao rolar para cima.

Já a opção Inferior adota um design flutuante, mas mantém a essência do que o iOS 18 chamou de modo “Barra de Abas”, com uma barra de URL preenchendo quase toda a largura da tela sobre uma de ferramentas, ambas reagindo da mesma forma que o layout Compacto ao rolar pela página.

Na última opção, chamada Superior, as barras de ferramentas superior e inferior são flutuantes, de modo que seus cantos ficam concêntricos com a tela curva do telefone. Assim como em versões anteriores do sistema operacional, a barra de ferramentas também recua ao rolar a tela.

App Tempo (Weather)

O iOS 26 incorporará novos recurso ao app Tempo: alertas de clima severo e widgets para destinos de viagem previstos.

Baseando-se no sistema de notificação de clima severo existente, que atualmente suporta alertas para a localização atual do usuário, o iOS 26 usará o processamento no dispositivo para estimar para onde você poderá viajar em breve se a configuração “Rotas e Trânsito” estiver ativada e o app Tempo possuir acesso constante à localização do dispositivo.

To trigger this I looked around for storms and put an event on my calendar for that location. I would love to see weather on my routes in Maps but until then I'll keep using the Weather on the Way app. I could only grab a screenshot of the suggested widget so send me a screenshot… https://t.co/L9guO1F3Fh — Steve Moser (@SteveMoser) June 10, 2025 Para ativar isso, procurei tempestades e marquei um evento no meu calendário para aquele local. Adoraria ver a previsão do tempo nas minhas rotas no Maps, mas até lá continuarei usando o aplicativo Weather on the Way. Só consegui tirar uma captura de tela do widget sugerido, então me envie uma captura de tela da notificação se você a receber.

Esse recurso também se integrará ao Conjunto Inteligente (Smart Stack) e às sugestões de widgets do watchOS 26. Assim, o app Tempo poderá exibir automaticamente um widget específico fornecendo atualizações meteorológicas rápidas para lugares que você provavelmente visitará.

Widgets na Tela Bloqueada

No iOS 26, os widgets da Tela Bloqueada poderão ser movidos para a parte inferior da tela, logo acima dos dois botões de controle personalizáveis — de modo que as notificações aparecerão acima deles.

New in iOS 26 Beta 1: You can now have a Lock Screen wallpaper with depth effect AND widgets at the same time. The widgets are then placed at the bottom of the screen.



Previously, depth effect would be disabled as soon as you added a widget. pic.twitter.com/79QzJoM4cF — iSpeedtestOS (@iSpeedtestOS) June 9, 2025 Novidade no iOS 26 beta 1: agora você pode ter uma imagem de fundo na Tela Bloqueada com efeito de profundidade E widgets ao mesmo tempo. Os widgets são então colocados na parte inferior da tela.

Anteriormente, o efeito de profundidade era desativado assim que você adicionava um widget.

Apple Music

Finalmente será possível criar pastas para adicionar playlists, álbuns ou músicas no Apple Music.

you can make playlist folders in the Apple Music iOS app instead of having to make them on Mac!! pic.twitter.com/TmnUb8BNZy — paytondev🏳️‍🌈 (@paytondev) June 9, 2025 Você pode criar pastas de playlists no aplicativo Apple Music para iOS em vez de ter que criá-las no Mac!!

Além disso, o Apple Music Replay será uma experiência totalmente nativa dentro do app — ou seja, você não será direcionado à web para ver insights detalhados.

Códigos de verificação

O iOS 26 permitirá preencher automaticamente códigos de verificação de aplicativos de terceiros. Até o iOS 18, o recurso só funcionava com códigos recebidos no app Mensagens (Messages).

iOS 26 finally autofills one-time code from Google Voice and other third-party app notifications 🥹 pic.twitter.com/wvipAWe9Ry — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 10, 2025 O iOS 26 finalmente preenche automaticamente o código único do Google Voice e outras notificações de aplicativos de terceiros. 🥹

SIM

No iOS 26, você poderá continuar a usar diferentes modos de foco para silenciar um SIM (ou eSIM) específico. Além disso, o sistema poderá sugerir, de forma inteligente, sobre como se manter conectado durante viagens.

This is a very nice touch in iOS26.



It takes you into information about roaming on your current sims and explains what a travel SIM is and how it works. pic.twitter.com/D31cUnapu9 — Liam (@lgladdy) June 11, 2025 Esse é um toque muito interessante no iOS 26.

Ele fornece informações sobre roaming nos seus SIMs atuais e explica o que é um SIM de viagem e como ele funciona.

Pré-visualizar caracteres

PSA for iOS 26: Character previews on the keyboard are now off by default but can be turned back on in settings pic.twitter.com/T4xjumEUfa — Aaron (@aaronp613) June 11, 2025 Utilidade pública para o iOS 26: as pré-visualizações de caracteres no teclado agora estão desativadas por padrão, mas podem ser reativadas nas configurações.

Resposta tátil

iOS 26 add Phone Haptics. Now when you call someone and they pick up, you will feel haptic feedback to alert you.



Also you will feel haptics when a call ends — Aaron (@aaronp613) June 12, 2025 O iOS 26 adicionou o recurso de resposta tátil ao Telefone. Agora, quando você ligar para alguém e a pessoa atender, você sentirá um feedback tátil para alertá-lo.

Você também sentirá a resposta tátil ao encerrar uma chamada.

iOS 26 adds new haptics to the keyboard when using QuickPath pic.twitter.com/Q66Nlh62AR — Aaron (@aaronp613) June 12, 2025 O iOS 26 adiciona novos recursos táteis ao teclado ao usar o QuickPath.

Busca no app Carteira (Wallet)

iOS 26 adds search to the Wallet app! pic.twitter.com/igo7tl78lp — Aaron (@aaronp613) June 11, 2025 O iOS 26 adiciona pesquisa ao aplicativo Wallet!

Widget do app Fotos (Photos)

This is so cool, the photos widget on the home screen uses spatial scenes pic.twitter.com/2cUiRfSv0N — Aether (@AetherAurelia) June 10, 2025 Isso é muito legal, o widget do Fotos na Tela Inicial usa cenas espaciais.

Menu Compartilhar

O iOS 26 terá um menu de compartilhamento ainda mais refinado, mostrando menos ações para tornar a interface mais intuitiva. Assim, em vez de mostrar todas as opções possíveis de uma vez, ele apresentará uma lista menor, adaptada ao que você provavelmente usará, conforme notado pelo AppleInsider.

Você ainda poderá deslizar para cima ou tocar em “Mais” para revelar todo o resto. Ademais, os contatos sugeridos continuam aparecendo na parte superior do menu — com a possibilidade de remover contatos específicos ao tocar e segurar sobre eles.

Toques customizados

O iOS 26 também incluirá uma maneira razoavelmente simples de adicionar um toque personalizado: vai bastar selecionar o arquivo em um aplicativo e usar a opção Compartilhar. No menu de compartilhamento, haverá uma opção “Usar como Toque”.

wow finally you can have custom ringtones without using itunes in iOS26 pic.twitter.com/rtlR31gtwN — codfish🧶🏳️‍🌈 (@codfish246) June 12, 2025 Uau, finalmente você pode ter toques personalizados sem usar o iTunes no iOS 26.

Uma vez selecionado, o toque aparecerá na lista principal dentro dos Ajustes. Ele aparece na parte superior, assim como outros toques personalizados.

Apple Intelligence e armazenamento

With iOS 26, your iPhone can "temporarily remove support for some Apple Intelligence features" to clear up space for software updates. pic.twitter.com/FWfRdsXj1L — Aaron (@aaronp613) June 12, 2025 Com o iOS 26, seu iPhone pode “remover temporariamente o suporte a alguns recursos da Apple Intelligence” para liberar espaço para atualizações de software.

macOS Tahoe 26

Códigos de verificação

O macOS 26 permitirá preencher automaticamente códigos de verificação do app Mensagens no Google Chrome e em outros navegadores de terceiros — anteriormente, o recurso era limitado ao Safari.

New in macOS Tahoe: SMS verification codes can now be autofilled in Google Chrome! pic.twitter.com/8ZPIuqeZqu — Aaron (@aaronp613) June 11, 2025 Novidade no macOS Tahoe: códigos de verificação por SMS agora podem ser preenchidos automaticamente no Google Chrome!

Aparência do cursor de seleção

Bring back the Mickey Mouse cursor! https://t.co/AoWHXJSkHv — Steve Moser (@SteveMoser) June 10, 2025 Tragam de volta o cursor do Mickey Mouse!

Nunca perdoarei a Apple por isso.

Aparência do sistema

Haverá uma terceira aparência de sistema para complementar as opções existentes (Escura e Clara). Ela adicionará uma aparência translúcida aos ícones de aplicativos e widgets. Há também novas opções de tonalidades claras e escuras para ícones e widgets, semelhantes às do iOS/iPadOS 26.

macOS 26 with clear icons pic.twitter.com/6TW5nqFbVI — Ben Geskin (@BenGeskin) June 9, 2025 macOS 26 com ícones claros.

No macOS 26, o menu que pode ser acessado ao tocar no ícone da Maçã, no canto superior esquerdo da tela, mostrará ícones para todas as opções — sendo que o primeiro, “Sobre Este Mac”, representará qual máquina você está utilizando.

In macOS Tahoe, this is what the menu looks like under the Apple icon



Little nice touch is that the icon next to "About This Mac" represents what Mac you are using pic.twitter.com/z8cNJq3Ngc — Aaron (@aaronp613) June 11, 2025 No macOS Tahoe, é assim que o menu fica abaixo do ícone da Apple.

Um pequeno detalhe interessante é que o ícone ao lado de “Sobre Este Mac” representa qual Mac você está usando.

Safari

O Safari não oferecerá mais a opção de unificar a barra de abas e a barra de endereços (layout de abas compacto), mas pode ser que a Apple reintroduza essa opção em versões betas futuras.

Nooo bring back the unified tab bar for Safari, please…A whole 100px of web page height is lost to this toolbar pic.twitter.com/bdqwlBs2dS — Oskar Groth (@oskargroth) June 10, 2025 Não, por favor, traga de volta a barra de guias compacta para o Safari… cerca de 100px da altura da página da web foram perdidos para essa barra de ferramentas.

O Safari também exibirá uma barra de endereços transparente e as cores das páginas refletem na barra de ferramentas.

Safari got re designed, now webpages flow above the address bar in the translucent area pic.twitter.com/gCGFlmQcm4 — Arka (@arkapravoarka) June 10, 2025

O Safari foi redesenhado, agora as páginas da web fluem acima da barra de endereço na área translúcida.

Tela Bloqueada

Nas configurações da Imagem de Fundo, você poderá alterar o estilo do relógio da Tela Bloqueada, assim como no iOS.

You can now change the macOS Lock Screen / Screen Saver clock design! pic.twitter.com/UDW70H9hjg — Dylan (@DylanMcD8) June 9, 2025 Agora você pode alterar o design do relógio da Tela Bloqueada/proteção de tela do macOS!

Central de Controle

Assim como no iOS, você poderá personalizar o layout da Central de Controle, com a possibilidade de adicionar controles de aplicativos de terceiros, incluindo apps instalados no seu iPhone — que iniciam o Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring) quando selecionados. Esses controles também podem aparecer na barra de menus.

Spotlight

Os apps sugeridos no Spotlight incluem opções para iPhone, que também poderão ser abertos com o Espelhamento do iPhone. O Spotlight também poderá pesquisar itens na barra de menus de um aplicativo ativo.

macOS Spotlight has been redesigned in macOS Tahoe 26 and all of a user’s apps are now on view in Spotlight, including apps from iPhone, thanks to iPhone Mirroring. pic.twitter.com/HwB8INvnhj — Quinn Nelson (@SnazzyLabs) June 9, 2025 O Spotlight do macOS foi redesenhado no macOS Tahoe 26 e todos os aplicativos do usuário agora estão visíveis no Spotlight, incluindo aplicativos do iPhone, graças ao iPhone Mirroring.

Além disso, você poderá atribuir teclas de atalho a ações individuais, permitindo que você adicione um lembrete digitando certo comando no Spotlight.

🔥 macOS 26: control apps via Spotlight, create events, record, and play podcasts easily. Improved search for better relevance. Use Quick Keys like "sm" for messages or "ar" for reminders. #WWDC25 pic.twitter.com/Ib94FQK3d6 — Minimal Nerd (@minimalnerd1) June 9, 2025 🔥 macOS 26: controle apps pelo Spotlight, crie eventos, grave e reproduza podcasts facilmente. Busca aprimorada para maior relevância. Use teclas de atalho como “sm” para mensagens ou “ar” para lembretes. #WWDC25

Apps na barra de menus

In macOS Tahoe, you can now control which 3rd party apps are allowed to appear in your menu bar pic.twitter.com/0Cx0OH2A1y — Aaron (@aaronp613) June 11, 2025 No macOS Tahoe, agora você pode controlar quais aplicativos de terceiros podem aparecer na barra de menus.

Atividades ao Vivo (Live Activities)

O macOS 26 poderá exibir as atividades ao vivo de um iPhone diretamente na barra de menu.

Apple introduces Live Activities in macOS Tahoe #WWDC25 pic.twitter.com/qwsjqzGv3d — Apple Hub (@theapplehub) June 9, 2025 Apple apresenta atividades ao vivo no macOS Tahoe. #WWDC25

Customização de pastas

Você também poderá personalizar a aparência de pastas individuais com o uso de emojis, cores, entre outros.

🔥 Folders on macOS 26 can now get colors and emojis! #WWDC25 pic.twitter.com/iwGiWQRt6s — Minimal Nerd (@minimalnerd1) June 9, 2025 🔥 Pastas no macOS 26 agora podem receber cores e emojis! #WWDC25

Exibição de arquivos de imagem

I love how image files are displayed in Finder on macOS Tahoe pic.twitter.com/xJqoNw4F36 — Aaron (@aaronp613) June 11, 2025 Adoro como os arquivos de imagem são exibidos no Finder no macOS Tahoe/

visionOS 26

Ocultar elementos no ambiente

In visionOS 26, entities can now be occluded by your real-world surroundings. A further step toward deeper immersion 🌍



Plus, you can now trigger actions on world recentering via the Digital Crown – great for repositioning entities.💡 pic.twitter.com/bUpsYCntgJ — Michael Temper (@michael_temper) June 10, 2025 No visionOS 26, elementos agora podem ser ocultados pelo ambiente do mundo real. Um passo adiante em direção a uma imersão mais profunda. 🌍

Além disso, agora você pode acionar ações de centralização do mundo por meio da Digital Crown — ótimo para reposicionar elementos.💡

Ocultação de widgets

Oh wow, Widgets in visionOS 26 have walls or furniture occlusions, making them truly visible only in the room where you placed them! 😱 pic.twitter.com/Tvfsf7KbpS — Phil Traut ᯅ (@spatiallyme) June 10, 2025 Nossa, os widgets no visionOS 26 podem ser ocultados por paredes ou móveis, tornando-os realmente visíveis apenas no cômodo onde você os colocou! 😱

tvOS 26

Sistema de áudio

Apple is adding 9.1.6 Dolby Atmos support to the Apple TV with tvOS 26 pic.twitter.com/EQhzZmFZeP — Aaron (@aaronp613) June 12, 2025 A Apple está adicionando suporte a Dolby Atmos 9.1.6 à Apple TV com tvOS 26.

Thread 1.4

Códigos vistos pelo Matter Alpha apontam que o tvOS 26 incluirá as especificações mais recentes do Thread, o que poderá facilitar o compartilhamento de informações da rede Thread entre ecossistemas. Outro recurso importante é que o Thread 1.4 permite melhor cobertura com conexões Wi-Fi e Ethernet.

Além disso, a nova especificação visa aprimorar a integração e a solução de problemas, fornecendo uma estrutura de dados mais padronizada, útil para diagnosticar problemas de conectividade quando eles ocorrerem.

Como os HomePods usam um sistema baseado no tvOS, é provável que o Software do HomePod 26 também trará a mesma atualização, segundo o AppleInsider.

Xcode 26

O Xcode 26, também em fase de testes, permitirá que os desenvolvedores conectem provedores de terceiros (incluindo modelos locais rodando em suas próprias máquinas).

Swift Assist with Xcode 26; you can use API keys AND local models!! pic.twitter.com/IkkcGxRLxz — Rudrank Riyam @ WWDC25 (@rudrankriyam) June 9, 2025 Swift Assist com Xcode 26; você pode usar chaves de API E modelos locais!!

Assim, se o desenvolvedor usa ferramentas como Ollama ou LM Studio, o Xcode permitirá que ele acesse modelos rodando diretamente em seu Mac. Eles poderão adicionar quantos provedores quiserem e alternar entre eles no assistente de programação do Xcode ao iniciar uma nova conversa.

Qual das novidades acima chamou mais a sua atenção? Lembrando que continuamos de olho em ainda mais mudanças dos novos sistemas, então sigam nos acompanhando por aqui! 😉