Multitarefa do iPadOS 26 será mais limitada em modelos base, diz Craig Federighi

Um pedido antigo dos donos de iPads (muito pela percepção geral de que o software dos aparelhos não vem acompanhando bem as evoluções de hardware apresentadas por ele ao longo dos anos), o iPadOS receberá um sistema de multitarefa aprimorado na sua versão 26, prevista para setembro.

Publicidade

Como já mostramos no post sobre o futuro sistema, ele ganhará um gerenciamento de janelas bem semelhante ao do macOS (com a possibilidade de redimensioná-las ou reposicioná-las em qualquer lugar da tela) e até mesmo suportará a execução de tarefas por apps em segundo plano.

Chefe de engenharia de software da Apple, Craig Federighi concedeu uma entrevista ao site Ars Technica na qual falou sobre esse assunto, explicando o porquê de esse movimento aparentemente óbvio ter surgido apenas agora — mais de uma década após o lançamento do iPad original.

Para ele, o modelo de funcionamento dos iPads (que tem como base uma interface de toque) requer que as interações com o usuário sejam instantâneas. Com a limitação de hardware nos primeiros anos, seria impossível ao dispositivo rodar muitas janelas ao mesmo tempo sem muitos lags.

Divulgação/Apple

“É um requisito fundamental que, se você tocar na tela e começar a mover algo, ela responda. Caso contrário, todo o modelo de interação está quebrado”, comentou Craig, destacando que no macOS, usado com um mouse ou trackpad, os usuários tendem a ser mais tolerantes a pequenos atrasos.

Publicidade

Além disso, havia a limitação na forma como os aplicativos para iPad (muitas vezes apenas versões derivadas dos mesmos para iPhone) eram projetados. Eles deviam corresponder a tamanhos e resoluções de tela específicas e não eram desenvolvidos para serem redimensionados dinamicamente.

Uma nova era

Com muitas dessas limitações tendo ido para o espaço, a Apple começou a mudar as coisas nos últimos anos com o Organizador Visual (Stage Manager). Mas ele nem de longe é a solução ideal para o iPad, uma vez que ainda dita o tamanho e a posição das janelas, bem como é limitado a alguns poucos dispositivos.

Publicidade

Agora, com a nova abordagem que será lançada com o iPadOS 26, a Apple reprojetou o sistema de janelas e a maneira como gerencia e processa janelas em segundo plano — o que permitiu “extrair mais de outros dispositivos” em relação ao Stage Manager e liberar a novidade para mais aparelhos.

No entanto, como nem tudo são flores, nos dispositivos menos poderosos essa novidade funcionará com algumas poucas limitações. Embora o usuário possa abrir quantas janelas quiser, haverá um limite para quantas delas poderão estar ativas e atualizadas ao mesmo tempo.

Ainda não!

Além disso, Federighi voltou a enfatizar que o iPadOS não virou o macOS e que algumas coisas que são possíveis nos Macs (até mesmo nesse sistema de multitarefa) não serão nos iPads — assim como os computadores da empresa não contam com uma tela sensível ao toque.

Publicidade

No caso da execução de tarefas em segundo plano, por exemplo, só será permitido que apps executem cargas de trabalho com um “ponto final definitivo” (para coisas como exportar um vídeo ou transferir um arquivo), sem suporte para agentes de sistema ou apps que executam tarefas de rotina.

Essa limitação dá bem menos poder a desenvolvedores em relação ao que existe no macOS, para além do fato de que os iPads (pelo menos na maior parte do mundo) estão restritos à instalação de aplicativos pela App Store — enquanto no macOS basta baixar um arquivo executável pelo navegador.

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.669,10

Preço parcelado: a partir de R$6.299,00 em até 12x

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10

Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x

Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.