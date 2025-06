Nova linha Razer Kishi V3 tem controle compatível com iPads Pro

A Razer lançou hoje a nova linha de controles móveis Kishi V3, com três modelos: Kishi V3, Kishi V3 Pro e o novo Kishi V3 Pro XL, este último se destacando por ser compatível com tablets maiores, como o iPad Pro de 13 polegadas.

Publicidade

Custando US$200, o Kishi V3 Pro XL foi pensado para quem quer transformar o tablet em um console portátil. Ele é compatível com dispositivos grandes via USB-C e traz alavancas com tecnologia TMR, que prometem mais precisão e menos risco de drift.

Além disso, ele conta com botões traseiros personalizáveis e uma empunhadura texturizada que oferece mais conforto; por outro lado, o tamanho avantajado dificulta o uso em movimento. O modelo também não oferece compatibilidade com celulares.

Já o Kishi V3 Pro é a evolução direta do modelo Ultra, lançado no ano passado. Ele é compatível com celulares e tablets menores (de até 8″) e mantém o mesmo preço de US$150, mas chega com algumas melhorias importantes.

Publicidade

Entre elas estão os botões extras na traseira, alavancas com pontas substituíveis, resposta mais rápida a comandos e o sistema de vibração Sensa HD, disponível apenas no Android ou via cabo no PC.

Pra quem quer algo mais simples (e mais em conta), tem o Kishi V3, por US$100. Ele mantém o essencial, como os direcionais TMR e o design ergonômico, mas deixa de lado os recursos premium, como vibração, botões extras e alavancas intercambiáveis.

Todos os modelos funcionam com o Razer Nexus, o aplicativo que centraliza jogos, permite gravar gameplay, fazer streaming direto do PC e até jogar títulos que não têm suporte a controle físico, usando um modo virtual.

Publicidade

Nas primeiras impressões, a linha foi elogiada pelo conforto e pela experiência próxima de um controle de console. O modelo XL, apesar de interessante para quem tem um iPad grande, foi criticado por ser mais pesado e menos prático para jogar por longos períodos.

Enquanto isso, o Kishi V3 Pro parece ser o mais equilibrado entre recursos e preço. Ainda assim, há quem questione se a diferença de US$50 em relação ao modelo básico realmente compensa.

Os três já estão à venda a partir de hoje no site da Razer dos Estados Unidos e em lojas parceiras. Como bônus, quem comprar um dos novos controles ganhará três meses grátis de Apple Arcade, na aquisição dos modelos Kishi V3 e V3 Pro, e seis meses na compra do V3 Pro XL.

Publicidade

Apesar de os produtos aparecerem no site brasileiro da Razer, ainda não há uma data exata para que a linha Kishi V3 desembarque por aqui.

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via The Verge