Anker faz recall de mais de 1 milhão de powerbanks por risco de incêndio

A fabricante de acessórios Anker anunciou nesta semana um recall do seu carregador portátil PowerCore 10000 (modelo A1263 ), devido a riscos à segurança contra incêndio.

Segundo a marca, um potencial problema com a bateria de íons de lítio pode causar superaquecimento da bateria, derretimento de componentes plásticos, fumaça e riscos de incêndio.

O recall abrange 1.158.000 unidades, fabricadas entre janeiro de 2016 e outubro de 2019, e vendidas entre junho de 2016 e dezembro de 2022 nos Estados Unidos. De acordo com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (USCPSC), foram relatados 19 casos de incêndios e explosões com os modelos, que causaram queimaduras leves nos clientes e resultaram em mais de US$60.000 em danos morais.

Os modelos convocados para o recall podem ser identificados pelo número na borda inferior do powerbank. Como ele está sendo feito apenas com unidades vendidas nos EUA, basta acessar o site da Anker para verificar se o seu modelo é elegível.

Para os produtos com defeito, a Anker está oferecendo como substituição um vale-presente de US$30 (US$3 a mais do que o valor da bateria), que pode ser usado no site da marca, ou outro carregador portátil de 10.000mAh (modelo A1388 ), que possui algumas funcionalidades adicionais, como um visor de nível de carga e um cordão para cabo de carregamento USB-C.

É necessário enviar uma foto do seu powerbank com a palavra “recall” ou “recalled” escrita com caneta permanente, bem como uma foto mostrando o número do modelo e o número de série (SN) impressos na parte inferior do dispositivo para solicitar a substituição. O comprovante de compra também é pedido pela empresa.

A recomendação para os donos dos exemplares com defeito é parar de usá-los imediatamente e descartá-los com segurança em instalações próprias para lixo eletrônico e baterias de íons de lítio, devido ao risco de incêndio.

Vale lembrar que a Anker já fez recalls de outras baterias anteriormente, devido ao mesmo problema.

via The Verge