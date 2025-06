Apple agora classifica o iPhone XS como produto clássico; iPad de 5ª geração vira obsoleto

E cá estamos nós com mais uma atualização da lista de produtos clássicos/obsoletos da Apple — a quarta do ano, para ser mais preciso.

Como é possível conferir nessa página, o mais novo integrante da lista de dispositivos clássicos (vintage) é o iPhone XS, lançado em setembro de 2018 e descontinuado um ano depois.

Com uma tela de 5,8 polegadas, ele era equipado com o chip A12 Bionic e é um dos iPhones que foram cortados da lista de compatibilidade do iOS 26, apresentado no início desta semana pela Maçã.

Já entre os aparelhos considerados agora como obsoletos (obsolete), temos as versões com e sem conectividade celular do iPad de quinta geração, que foi lançado um ano antes, em março de 2017, e descontinuado igualmente um ano depois.

Equipado com o chip A9 (o mesmo dos iPhones 6S/6S Plus e do iPhone SE de primeira geração) e uma tela de 9,7″, ele já não recebe mais grandes atualizações de software desde o iPadOS 16, que foi disponibilizado em 2022.

Mas o que muda, afinal?

Um dispositivo passa a ser tratado como clássico a partir do momento em que completa cinco anos sem ser vendido pela Apple. A partir desse ponto, a empresa pode se oferecer para consertá-lo, mas somente se peças permanecerem disponíveis.

Um dispositivo obsoleto, por outro lado, é aquele que não é mais elegível para reparo em uma Apple Store ou em um Centro de Serviço Autorizado Apple, com a única exceção sendo as substituições de bateria de MacBooks — por um período de até dez anos. Isso acontece depois que o aparelho completa sete anos desde a sua descontinuação.