Apple Brasil realizará eventos para recapitular as novidades da WWDC25

A Apple Brasil realizará dois eventos, um no dia 14 de julho (uma segunda-feira) e outro em 18/7 (uma sexta-feira), para recapitular as novidades da WWDC25, anunciadas ao longo desta semana.

Os eventos estão no calendário do Apple Developer e ocorrerão na sede da empresa no Itaim Bibi, na cidade de São Paulo. No dia 14/7, o encontro será presencial e a participação requer o envio de uma solicitação até o dia 7/7.

No dia 18/7, o evento será totalmente remoto — mas também requer que os interessados enviem uma solicitação, nesse caso até o dia 16/7. A previsão é de que ambos os eventos se iniciem às 14h e encerrem às 17h.

Junte-se a nós para explorar os principais recursos anunciados na WWDC25. Exploraremos novas tecnologias da Apple e discutiremos os benefícios para seus apps e jogos. Essa sessão é para todos os membros da sua equipe, incluindo designers, desenvolvedores e gerentes de produto. Realizada em português do Brasil.

Para se inscrever, basta acessar a página de eventos no Apple Developer, selecionar um dia e enviar uma solicitação.

Cabe notar que eventos semelhantes ocorrerão em diversos outros países ao redor do mundo, como Indonésia, Reino Unido, Singapura, Vietnã e mais.