Apple permitirá importar e exportar Passkeys no app Senhas

A Apple está preparando novidades muito bem-vindas para as Chaves-senha (Passkeys), método de autenticação que vem sendo adotado pelas grandes empresas de tecnologia com o objetivo de substituir as senhas tradicionais.

Publicidade

Como anunciado pela empresa durante a WWDC25, o iOS 26, o iPadOS 26, o macOS 26 e o visionOS 26 facilitarão a transferência de Passkeys entre diferentes dispositivos, ecossistemas e aplicativos por meio do app Senhas (Passwords).

Atualmente, vale recordar, ao criar uma em um dispositivo da Apple, ela acaba limitada aos demais aparelhos da empresa, não podendo ser transferida para um PC com Windows ou um smartphone com Android, por exemplo.

Como explicado pela Apple em um vídeo sobre as novidades para as Passkeys, será possível transferi-las com facilidade para outros aplicativos de gerenciamento de senhas que fazem parte da FIDO Alliance, responsável pelo padrão.

Publicidade

Funcionando também para senhas, o processo será iniciado pelo usuário e protegido por autenticação local (como o TouchID/Face ID), reduzindo o risco de vazamentos de credenciais existente na transferência tradicional de senhas.

Esse novo processo é fundamentalmente diferente e mais seguro do que os métodos tradicionais de exportação de credenciais, que geralmente envolvem a exportação de um arquivo CSV ou JSON não criptografado e, em seguida, importa-o manualmente para outro aplicativo.

De acordo com a Apple, a transferência de senhas e Passkeys usa um esquema de dados padronizado desenvolvido pela FIDO Alliance — o que garante a compatibilidade entre diferentes apps de gerenciamento.

Outras novidades

Ainda falando em Passkeys e em senhas como um todo, a Apple também anunciou algumas novidades que facilitarão tanto criar novas contas como gerenciar as credenciais depois da criação.

Para a criação, há uma nova API a qual permite criar novas contas diretamente com Passkeys, sem uma senha tradicional. Após a criação, ela é salva automaticamente no app Senhas ou em gerenciadores de terceiros.

Também há novas APIs as quais permitem que apps e sites notifiquem apps gerenciadores de senha sempre que dados na conta forem alterados, permitindo que as credenciais permaneçam sempre atualizadas.

via Ars Technica