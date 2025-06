Artistas do Apple TV+ são homenageados na Gold List TV 2025

A Gold House divulgou nesta semana os homenageados da segunda edição da sua Gold List TV, a qual celebra “as conquistas mais excepcionais de artistas asiáticos na televisão”. A lista é votada por um grupo de líderes do entretenimento e da comunidade da região Ásia-Pacífico.

Entre os honrados, estão alguns artistas de produções originais do Apple TV+, incluindo “Ruptura” (“Severance”), “O Estúdio” (“The Studio”) e “Pachinko”.

Congratulations to the Gold List TV honorees. pic.twitter.com/0EUbq1kOtb — Apple TV (@AppleTV) June 13, 2025 Parabéns aos homenageados da Gold List TV.

“Severance”

Melhor Performance Coadjuvante (Vencedora): Dichen Lachman

Melhor Roteiro (Menção Honrosa): Wei-Ning Yu

“The Studio”

Melhor Performance Coadjuvante (Menção Honrosa): Chase Sui Wonders

“Pachinko”

A Gold List TV é uma extensão dos programas culturais mais amplos da Gold House, os quais são dedicados a “afirmar representações autênticas e elevar o talento, as histórias e o sucesso recorde da região Ásia-Pacífico”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

