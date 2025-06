Benchmark 3DMark é lançado para Macs com Apple Silicon

O pacote de benchmarks 3DMark, bastante popular para medir o desempenho de dispositivos em jogos, foi lançado oficialmente ontem para o macOS. Isso significa que usuários dos computadores da Apple agora podem incluir os resultados de seus dispositivos nativamente na base de dados do software.

A ideia de levar o 3DMark ao macOS surgiu após o lançamento do 3DMark Steel Nomad Light para iOS e iPadOS. Foi notado que muitos dos envios de resultados de aplicativos para iOS (mais precisamente 1/6) partiam de Macs — o que resulta em um problema relacionado à confiabilidade dos dados.

A execução de um aplicativo iOS em um dispositivo macOS pode afetar negativamente as pontuações em alguns benchmarks, especialmente quando executado em alguns Macs mais poderosos, pois as taxas máximas de quadros do aplicativo iOS são limitadas à taxa de atualização da tela do sistema.

Com base nesse problema, o aplicativo para o macOS chega como “a melhor maneira de comparar o desempenho em jogos dos Macs mais recentes com o 3DMark”, uma vez que os benchmarks são executados nativamente no sistema usando a API Metal, disponibilizada pela própria Apple.

Trata-se de uma versão completa do 3DMark para os computadores da Apple, a qual inclui não apenas os benchmarks Wild Life Extreme, Solar Bay e Steel Nomad Light, mas também o poderoso Steel Nomad Benchmark, que anteriormente estava disponível apenas em computadores com Windows.

Outro detalhe importante é que todos esses benchmarks realizados a partir do aplicativo para o macOS (que requer um Mac com Apple Silicon para ser executado) são totalmente comparáveis com resultados obtidos a partir do iPhone ou de dispositivos que executam Windows e Android.

Quem adquirir o 3DMark para macOS também terá acesso a recursos adicionais como o Modo Explorer para Steel Nomad e Steel Nomad Light, a possibilidade de salvar resultados do macOS na conta 3DMark.com, ou de usar o modo personalizado para executar benchmarks em diferentes resoluções.

O 3DMark pode ser adquirido diretamente pelo Steam, onde há disponível uma versão de demonstração do app para macOS. Futuramente, ele estará à venda também na Epic Games Store e diretamente no site oficial. As compras são multiplataforma e valem para todos os dispositivos.

via AppleInsider