Como usar a Apple TV para encontrar os seus dispositivos

A Apple TV é a companheira perfeita para a casa de quem tem múltiplos dispositivos da empresa, como iPhone, iPad e Mac. Com a set-top box, você pode curtir os seus filmes e as suas séries do Apple TV+, as suas músicas do Apple Music e os seus jogos do Apple Arcade — tudo numa televisão bem grande!

Porém, o que pouca gente sabe é que esse aparelho também pode lhe ser útil em outro momento: na busca pelo seu iPhone, iPad ou Mac que esteja perdido.

Confira como utilizar isso! 📺

Antes de mais nada, é preciso que o iPhone, iPad e/ou Mac estejam com o Buscar ligado. Também é necessário que eles estejam utilizando a mesma Conta Apple usada pela Apple TV — não adianta tentar buscar o iPhone de outra pessoa, por exemplo.

Dito isso, use o Siri Remote da Apple TV para acionar a Siri, mantendo o botão de microfone pressionado por alguns segundos.

Diga, então, um comando como os seguintes exemplos:

“Cadê o meu iPhone?”

“Encontre o meu iPad”

“Fazer um barulho no meu iPhone”

“Busque o relógio do Pedro”

Bom, não é mesmo? 😉

