Apple anuncia recall de Macs mini (M2) afetados por falha de energia

A Apple anunciou, ainda ontem à noite, um novo recall (que ela prefere chamar de “programa de reparo”) voltado a uma “pequena porcentagem” de unidades do Mac mini (2023) com chip M2 que podem apresentar falha completa ao ligar — ou seja, deixam de dar qualquer sinal de vida.

De acordo com a empresa, os dispositivos afetados foram fabricados entre 16 de junho e 23 de novembro de 2024. Nenhum outro modelo do Mac mini faz parte do recall, que é o primeiro da história envolvendo algum Mac com Apple Silicon.

Usuários que tenham um Mac mini M2 que parou de ligar podem conferir a elegibilidade do dispositivo por meio do verificador de número de série disponível na página oficial do programa. Caso o aparelho seja contemplado, ele poderá ser reparado gratuitamente em uma Apple Store ou um Centro de Serviço Autorizado Apple.

A Apple informa, ainda, que o dispositivo será analisado antes de qualquer serviço ser prestado, para confirmar a elegibilidade. Em caso de danos físicos ou modificações não autorizadas que impeçam o reparo, o cliente deverá resolver esses problemas previamente — podendo haver custos extras, nesses casos.

O programa tem cobertura mundial, mas a Apple diz que pode haver restrições quanto ao país/região de compra original da máquina. Ela também esclarece que esse programa de reparo não estende a garantia original do produto. Ele cobre unidades elegíveis por até três anos após a data da compra original.

Caso você já tenha pago por um reparo relacionado a esse mesmo problema, vale entrar em contato com a Apple para solicitar um possível reembolso.

