Como escolher qual caixa de correio mostrar no widget do Mail [iPhone e iPad]

Para ficar sempre de olho nos seus emails mais recentes, a Apple disponibiliza um widget dedicado para o aplicativo Mail nos iPhones e iPads — que pode ser visto na Tela de Início.
Para torná-lo ainda mais útil, você pode escolher qual caixa de correio será exibida nesse widget — como os emails recentes não lidos, os novos enviados pelos seus contatos VIPs ou qualquer outra caixa.
Veja como fazer isso! 📧
Depois de ter adicionado o widget do Mail, mantenha-o pressionado por alguns segundos (para abrir o menu contextual) e selecione “Editar Widget”. Ou, assim que tiver que estiver adicionando o widget, toque nele para “virá-lo” e escolher a caixa desejada.
Bem simples, certo? 😉