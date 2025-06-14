Navegue

Foto de Mariia Shalabaieva na Unsplash
Ícone do Mail

Como escolher qual caixa de correio mostrar no widget do Mail [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
14/06/2025 • 16:30
Leitura de 1 minuto

Para ficar sempre de olho nos seus emails mais recentes, a Apple disponibiliza um widget dedicado para o aplicativo Mail nos iPhones e iPads — que pode ser visto na Tela de Início.

Para torná-lo ainda mais útil, você pode escolher qual caixa de correio será exibida nesse widget — como os emails recentes não lidos, os novos enviados pelos seus contatos VIPs ou qualquer outra caixa.

Veja como fazer isso! 📧

Depois de ter adicionado o widget do Mail, mantenha-o pressionado por alguns segundos (para abrir o menu contextual) e selecione “Editar Widget”. Ou, assim que tiver que estiver adicionando o widget, toque nele para “virá-lo” e escolher a caixa desejada.

Caixa de correio no widget do Mail no iPhone

Bem simples, certo? 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
