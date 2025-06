Como mudar a classificação dos seus emails no Mail do Mac

O aplicativo Mail do macOS traz várias funções extras que, por algum motivo, não estão até hoje disponíveis nas suas versões para iPhones e iPads.

Um exemplo claro disso é a possibilidade de alterar a forma como as suas mensagens de email aparecem. Você pode, por exemplo, classificar as mensagens na lista de mensagens por pessoa ou data, para que seja mais fácil encontrá-las.

Veja como mudar isso! 📧

Com o Mail aberto, vá até Visualizar » Ordenar por, na barra de menus, e selecione um dos atributos:

Anexos

Data

Lembrar Mais Tarde

Enviar Depois

Sinalizadas

De

Caixa de Correio

Tamanho

Assunto

Para

Não Lidas

Após fazer isso, escolha, ainda no mesmo menu, se quer ver a mensagem mais antiga ou a mais nova no topo.

A Apple informa que, caso esteja usando o layout em colunas, você precisa clicar com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna, escolher “Ordenar por” e selecionar um atributo e uma ordem de classificação.