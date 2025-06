Como revogar o uso do recurso Ocultar Meu Email [iPhone, iPad, Mac e web]

O recurso Ocultar Meu Email (Hide My Mail) faz parte do iCloud+ desde 2021. Entre os seus objetivos, está ocultar o seu endereço de email pessoal usando endereços únicos e aleatórios criados, os quais encaminharão as mensagens para a sua caixa de entrada.

Publicidade

Porém, caso você não queira usar mais essa função para algum site acessado anteriormente, é possível excluí-la. Confira, a seguir, como fazer isso! 😉

Como revogar o uso do Ocultar Meu Email pelo iPhone e iPad

Abra os Ajustes (Settings). Toque no seu nome (na parte superior) e vá até “iCloud”. Acesse o quadro do Ocultar Meu Email (na seção “Recursos do iCloud+”). Toque em um dos sites. Escolha “Gerenciar ajustes” e escolha-o novamente. Por fim, toque em “Apagar” e confirme a ação.

Como revogar o uso do Ocultar Meu Email pelo Mac

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings). Clique no seu nome (na parte superior esquerda) e vá em iCloud » Ocultar Meu Email. Selecione o nome do app (na barra lateral). Escolha “Gerenciar ajustes”. Clique em “Parar de usar a Conta Apple”.

Como revogar o uso do Ocultar Meu Email pela web

Acesse o site do iCloud+ no seu navegador e faça o login na sua Conta Apple. Clique em “Ocultar Meu Email”. Selecione um dos sites na lista. Clique em “Desativar endereço de e-mail”.

A Apple lembra que, ao fazer isso, será necessário criar uma nova conta no site em questão.