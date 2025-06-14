Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de sue hughes na Unsplash
Cartas

O que fazer se não conseguir anexar arquivos ou fotos em emails no Mail [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
14/06/2025 • 18:00
Leitura de 1 minuto

O aplicativo Mail dos iPhones, iPads e Macs, além de possibilitar o envio de mensagens em formato de texto, também permite anexar arquivos, fotos e outros documentos em um email — o que pode ser muito útil, dependendo do contexto e do destinatário.

Publicidade

Porém, caso você esteja enfrentando algum tipo de problema ao anexar esses componentes nos seus emails, algumas dicas podem lhe ajudar a resolver isso. Veja como! 📧

Posts relacionados

  • Verifique se o que você está querendo anexar não é grande demais. No caso do iCloud, o tamanho máximo de anexos é de 20MB — mas, se você quiser, pode usar o recurso Mail Drop para enviar arquivos de até 5GB. Se você usa o Gmail, por exemplo, o tamanho máximo é de 25MB.
  • Experimente anexar o documento ou a foto dentro do arquivo em si. Abra o ícone de compartilhamento, localize o ícone do Mail e toque nele para começar a escrever uma nova mensagem e enviá-la.
  • Experimente antes compactar o(s) arquivo(s) que você quer enviar num ZIP e anexá-lo novamente.
  • Force o fechamento do aplicativo e abra-o novamente.
  • Certifique-se de que o arquivo está armazenado localmente, ou seja, que esteja disponível de forma offline (mesmo sem estar conectado à internet).
  • Certifique-se de que os seus aparelhos estão rodando a última versão disponível do iOS, iPadOS e macOS.
  • No caso do Mac, experimente iniciá-lo no Modo de Segurança.

via iDownloadBlog

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como escolher qual caixa de correio mostrar no widget do Mail [iPhone e iPad]
Próx. Post

Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 8 a 15 de junho
Posts relacionados