O que fazer se não conseguir anexar arquivos ou fotos em emails no Mail [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Mail dos iPhones, iPads e Macs, além de possibilitar o envio de mensagens em formato de texto, também permite anexar arquivos, fotos e outros documentos em um email — o que pode ser muito útil, dependendo do contexto e do destinatário.

Porém, caso você esteja enfrentando algum tipo de problema ao anexar esses componentes nos seus emails, algumas dicas podem lhe ajudar a resolver isso. Veja como! 📧

Verifique se o que você está querendo anexar não é grande demais. No caso do iCloud, o tamanho máximo de anexos é de 20MB — mas, se você quiser, pode usar o recurso Mail Drop para enviar arquivos de até 5GB. Se você usa o Gmail, por exemplo, o tamanho máximo é de 25MB.

Experimente anexar o documento ou a foto dentro do arquivo em si. Abra o ícone de compartilhamento, localize o ícone do Mail e toque nele para começar a escrever uma nova mensagem e enviá-la.

Experimente antes compactar o(s) arquivo(s) que você quer enviar num ZIP e anexá-lo novamente.

Force o fechamento do aplicativo e abra-o novamente.

Certifique-se de que o arquivo está armazenado localmente, ou seja, que esteja disponível de forma offline (mesmo sem estar conectado à internet).

Certifique-se de que os seus aparelhos estão rodando a última versão disponível do iOS, iPadOS e macOS.

No caso do Mac, experimente iniciá-lo no Modo de Segurança.

via iDownloadBlog