Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
TugaTech
Ícone estilizado do WhatsApp

Como desativar o botão de transcrição de áudio no WhatsApp [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
15/06/2025 • 18:00
Leitura de 1 minuto

Recentemente, o WhatsApp anunciou a chegada de um recurso muito bem-vindo para quem costuma receber muitas mensagens de áudio. Trata-se da possibilidade de conferir a transcrição deles — disponível em diversos idiomas diferentes.

Publicidade

Ainda que isso seja útil para muita gente, para outras a função acaba sendo inútil. Felizmente, o mensageiro permite desabilitar completamente o botão de transcrição — que normalmente aparece abaixo do áudio.

Veja como fazer! 💬

  1. No app do WhatsApp para iPhones ou iPads, vá até a aba “Configurações” e entre em “Conversas”.
  2. Depois, escolha “Transcrição de mensagens de voz”.
  3. Toque em “Nunca”.

Desta forma, não será mais possível mostrar as transcrições de áudios dentro de uma conversa.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como publicar imagens em mosaico no Status do WhatsApp [iPhone]
Próx. Post

Patrões, obrigado por ajudar a manter o MacMagazine!
Posts relacionados