Como desativar o botão de transcrição de áudio no WhatsApp [iPhone e iPad]

Recentemente, o WhatsApp anunciou a chegada de um recurso muito bem-vindo para quem costuma receber muitas mensagens de áudio. Trata-se da possibilidade de conferir a transcrição deles — disponível em diversos idiomas diferentes.

Publicidade

Ainda que isso seja útil para muita gente, para outras a função acaba sendo inútil. Felizmente, o mensageiro permite desabilitar completamente o botão de transcrição — que normalmente aparece abaixo do áudio.

Veja como fazer! 💬

No app do WhatsApp para iPhones ou iPads, vá até a aba “Configurações” e entre em “Conversas”. Depois, escolha “Transcrição de mensagens de voz”. Toque em “Nunca”.

Desta forma, não será mais possível mostrar as transcrições de áudios dentro de uma conversa.