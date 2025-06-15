Navegue

Foto de bigtunaonline / Depositphotos
Ícones dos apps WhatsApp e Instagram no iPhone

Como gerar imagens com a Meta AI dentro de conversas no WhatsApp [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
15/06/2025 • 13:30
Leitura de 1 minuto

O WhatsApp já liberou, há algum tempo, a possibilidade de usar a Meta AI dentro do mensageiro instantâneo — a fim de obter inspirações ou gerar imagens usando a inteligência artificial da empresa.

Agora, você também pode gerar imagens criadas artificialmente dentro de uma conversa com uma pessoa — ou seja, sem precisar abrir uma nova com a Meta AI. Confira, a seguir, como fazer isso! 💬

Antes de mais nada, é bom deixar claro que isso só está disponível no aplicativo do WhatsApp para iPhones (ao menos até o momento).

  1. Abra o WhatsApp e selecione a conversa desejada.
  2. Em seguida, toque no “+” (ao lado da caixa de inserção de texto) e vá em “Imagem de IA”.
  3. Descreva a imagem que quiser que seja criada usando a inteligência artificial ou use uma das sugestões mostradas na tela.
  1. Quando estiver satisfeito com ela, toque no botão verde (no canto inferior direito) para enviá-la.

Prontinho! 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
