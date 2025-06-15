Como gerar imagens com a Meta AI dentro de conversas no WhatsApp [iPhone]

O WhatsApp já liberou, há algum tempo, a possibilidade de usar a Meta AI dentro do mensageiro instantâneo — a fim de obter inspirações ou gerar imagens usando a inteligência artificial da empresa.

Publicidade

Agora, você também pode gerar imagens criadas artificialmente dentro de uma conversa com uma pessoa — ou seja, sem precisar abrir uma nova com a Meta AI. Confira, a seguir, como fazer isso! 💬

Antes de mais nada, é bom deixar claro que isso só está disponível no aplicativo do WhatsApp para iPhones (ao menos até o momento).

Abra o WhatsApp e selecione a conversa desejada. Em seguida, toque no “+” (ao lado da caixa de inserção de texto) e vá em “Imagem de IA”. Descreva a imagem que quiser que seja criada usando a inteligência artificial ou use uma das sugestões mostradas na tela.

Quando estiver satisfeito com ela, toque no botão verde (no canto inferior direito) para enviá-la.

Prontinho! 😊