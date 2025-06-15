Como publicar imagens em mosaico no Status do WhatsApp [iPhone]

A área de Status do WhatsApp segue recebendo melhorias e novos recursos para quem curte fazer esse tipo de publicação pelo mensageiro da Meta.
Uma das novidades mais recentes permite compartilhar imagens usando um dos layouts disponibilizados — de forma a fazer um mosaico com três ou quatro fotos, por exemplo.
Confira como utilizar isso na prática! 📱
- Abra o WhatsApp no seu iPhone (já que, ao menos até o momento, isso não está disponível no Mac ou na web).
- Toque na aba “Atualizações”.
- Vá até “Adicionar Status” ou no ícone da câmera, na parte superior.
- Selecione “Layout”.
- Toque nas fotos que deseja adicionar e vá até “Avançar”.
- Na parte inferior da tela, será possível escolher entre uma das seis opções de layouts disponibilizadas.
- A qualquer momento, você pode trocá-las de lugar bastando manter o dedo pressionado por alguns instantes acima delas e movendo-as para onde quiser.
- Quando estiver satisfeito, toque em “OK”.
- Escolha o público para o qual deseja compartilhar a postagem.
- Toque na setinha verde.
Legal, né? 😉