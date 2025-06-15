Navegue

Tatiana Diuvbanova / Shutterstock.com
Mão segurando um iPhone com o WhatsApp

Como publicar imagens em mosaico no Status do WhatsApp [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
15/06/2025 • 16:30
A área de Status do WhatsApp segue recebendo melhorias e novos recursos para quem curte fazer esse tipo de publicação pelo mensageiro da Meta.

Uma das novidades mais recentes permite compartilhar imagens usando um dos layouts disponibilizados — de forma a fazer um mosaico com três ou quatro fotos, por exemplo.

Confira como utilizar isso na prática! 📱

  1. Abra o WhatsApp no seu iPhone (já que, ao menos até o momento, isso não está disponível no Mac ou na web).
  2. Toque na aba “Atualizações”.
  3. Vá até “Adicionar Status” ou no ícone da câmera, na parte superior.
  4. Selecione “Layout”.
  5. Toque nas fotos que deseja adicionar e vá até “Avançar”.
  6. Na parte inferior da tela, será possível escolher entre uma das seis opções de layouts disponibilizadas.
  1. A qualquer momento, você pode trocá-las de lugar bastando manter o dedo pressionado por alguns instantes acima delas e movendo-as para onde quiser.
  2. Quando estiver satisfeito, toque em “OK”.
  3. Escolha o público para o qual deseja compartilhar a postagem.
  4. Toque na setinha verde.

Legal, né? 😉

