Como redefinir o tema ou papel de parede do WhatsApp [iPhone e Mac]

Uma das coisas mais bacanas do WhatsApp é que você pode facilmente alterar o tema e o papel de parede das suas conversas. Assim, é possível manter a aparência do mensageiro bem do seu jeito.

Porém, caso queira voltar ao tema/papel de parede que veio de fábrica, o aplicativo da Meta possibilita a redefinição dele. Isso, vale observar, valerá para todos os seus chats.

Com o app do WhatsApp aberto no seu iPhone ou Mac, toque/clique na aba de configurações. Vá até “Conversas”, entre em “Tema de conversas padrão” e depois em “Papel de Parede”, no iPhone; já no Mac, escolha “Papel de parede”.

Toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e vá até “Redefinir tema”; no Mac, basta clicar em “Redefinir” no mesmo local.

