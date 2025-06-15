Navegue

Foto de appshunter.io na Unsplash
WhatsApp no iPhone

Como redefinir o tema ou papel de parede do WhatsApp [iPhone e Mac]

Pedro Henrique Nunes
15/06/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

Uma das coisas mais bacanas do WhatsApp é que você pode facilmente alterar o tema e o papel de parede das suas conversas. Assim, é possível manter a aparência do mensageiro bem do seu jeito.

Porém, caso queira voltar ao tema/papel de parede que veio de fábrica, o aplicativo da Meta possibilita a redefinição dele. Isso, vale observar, valerá para todos os seus chats.

Veja como fazer isso! 💬

  1. Com o app do WhatsApp aberto no seu iPhone ou Mac, toque/clique na aba de configurações.
  2. Vá até “Conversas”, entre em “Tema de conversas padrão” e depois em “Papel de Parede”, no iPhone; já no Mac, escolha “Papel de parede”.
  1. Toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e vá até “Redefinir tema”; no Mac, basta clicar em “Redefinir” no mesmo local.

O que achou da dica? 😉

Pedro Henrique Nunes
