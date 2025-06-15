Navegue

Leitura de 3 minuto

Patrões, obrigado por ajudar a manter o MacMagazine!

Eduardo Marques
15/06/2025 • 19:30
Logos do Patreon e do Catarse

Mensalmente, fazemos questão de reconhecer todos os que nos apoiam no Patreon e no Catarse. É uma forma simples, mas sincera, de agradecer a quem escolheu estar ao nosso lado.

Já explicamos em detalhes nos nossos perfis dessas plataformas por que abrimos esse canal de apoio direto, mas vale reforçar: manter o MacMagazine funcionando apenas com publicidade se mostrou insustentável. Por isso, cada apoio que recebemos faz uma diferença enorme — seja ele contínuo ou pontual.

Atualmente, temos 138 pessoas contribuindo com o nosso trabalho. Sabemos que, por diversos motivos, muitos precisaram interromper esse apoio — e entendemos completamente. Mas se você já nos apoiou e pensa em voltar, ou se nunca considerou essa ideia, esse pode ser um ótimo momento. Mesmo o apoio mais simbólico já nos ajuda bastante — a meta distante, mas que seria plenamente possível se muitos dos que nos acompanham pudessem ajudar, é eliminar todos os anúncios do site.

A depender da sua faixa de apoio, você também pode receber benefícios exclusivos como isenção de publicidade no site, prioridade no MM Tour, participação em gravações do podcast e muito mais.

Seguimos firmes com muito esforço e dedicação, todos os dias (incluindo feriados e fins de semana), não só aqui no site, mas também no YouTube, no podcast, no MM Fórum, nas redes sociais… e nada disso seria possível sem vocês!

Apoie-nos pelo Patreon!
Apoie-nos pelo Catarse!

Badge de Patrões Platinum Patrões Platinum

Badge - Patrão Ouro Patrões Ouro

Badge - Patrão Prata Patrões Prata

  • Alfredo Nugent Setubal
  • Alisson Paulinelli Rocha
  • Andre Luis Correia
  • Carlindo Lago
  • Carlos D Panzan
  • Cristiano Rocha de Aguiar Filho
  • Fernando Marques Vasconcelos Garcia
  • Geraldo Theodoro Tristão
  • Gustavo Luis Missura da Silva
  • Humberto Ferraresso Barbato
  • João Gurgel
  • Leandro Yoshio Shiroma
  • Marcelo Seabra Pereira
  • Márcio Magalhães Silva
  • Mauro Bitencourt
  • Robert Tanaka
  • Rodrigo Reis
  • Rogerio Monteiro Batista
  • Tadeu J C Magalhaes
  • Thiago de Albuquerque Moreira
  • Vanderlei Gadotti
  • Victor Cezar Stamato Fernandes
  • Victor Moreno
  • Wilian Kazuo Arai

Badge - Patrão Bronze Patrões Bronze

  • Adelino Ferreira
  • Adilson Camenha
  • Alex Barbosa
  • Alexandre Balbao
  • Ana Cristina Tandaya
  • Anderson Chamon
  • Andre T. Albuquerque
  • Bernardo Santos
  • Bruno Dawid Sztern
  • Bruno Franco
  • Bruno Toni
  • Buratu
  • Cadu Fernandes
  • Christian Nakada
  • Dalvan Cunha
  • Daniel Barbi Lemos
  • Douglas Baião
  • Edson Pereira
  • Eduardo Costa
  • Eduardo de Castro Silva
  • Fabricio Alvarenga
  • Guilherme Hagel
  • Guilherme Henrique Ribeiro Costa
  • Guilherme Pinzegher
  • Gustavo da Silva Lima
  • Gustavo Lopes da Silva
  • Henrique Fascini
  • Igor Takemassa Shigueoka
  • Ivo Santanelli
  • Jaide Murilo Ferreira da Silva
  • Jorge Barburi
  • Jorge Reis Fleming
  • José Gonçalves de Oliveira Júnior
  • José Maurício Vasconcelos Júnior
  • Juliano Valadares
  • Leandro Messore
  • Liliane Camargos
  • Lucas Andrade
  • Luiz Fernando Fajardo de Andrade Lima
  • Luiz Otavio
  • Maicon F. Santos
  • Marcelo Dumke
  • Marcelo Rios Kwecko
  • Marcelo Rodrigues
  • Marcelo Rossi
  • Marcos Goni
  • Max Malta
  • Miguel Dornaes
  • Olavo Meyer
  • Pat Junqueira
  • Pedro Alves Bezerra Jr.
  • Priscilla Mansur
  • Rafael
  • Rafael Lustosa Matos
  • Rafael Marins Pinheiro
  • Rafael Nogueira
  • Rafael Zacharias
  • Raphael Andreotti
  • Renato Mota
  • Renato Navarro
  • Ricardo Lemos
  • Richard Seberino Marques
  • Roberto Matsubara Monteiro
  • Rodrigo Andrade Santiago
  • Tarito Chan
  • Thiago de Almeida Milhomem
  • Thiago Moreira Heusi
  • Tiago Freitas
  • Victor Dias
  • Victor Milani
  • Victor Oliveira
  • Vinicius Patrinhani
  • Vitor Cayres Jr
  • Vitor Fagundes

Muito obrigado, galera! 😀

Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
