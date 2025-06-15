Tech Mix: o perigo escondido no botão “Cancelar Inscrição” dos emails, suposto novo PlayStation portátil com IA e Google testando resumos em áudio com IA direto na Busca

Sabe aquele papo de que o futuro é agora? Pois é… ele não só é agora, como tá dando uns tapas na nossa cara e dizendo: “Acorda, meu caro geek, olha o que tá rolando!”

Publicidade

A tecnologia não para — e nem dá sinais de querer desacelerar. Nesta edição da Tech Mix, a gente vai falar sobre o botão para cancelar uma inscrição (email), que, pasme, pode ser mais perigoso do que você imagina (e não, não é drama).

Também tem rumor quentíssimo de um novo PlayStation portátil com… IA — porque, se não tiver IA hoje em dia, nem sai de casa. E, claro, o Google resolveu testar resumos em áudio direto na busca, para quem não quer nem mais ler. É quase um podcast relâmpago feito pela IA.

Tá achando pouco? Segura nossos Pings, que tão recheados de nostalgia, tretas tecnológicas e até uma reflexão que vai lhe deixar questionando: será que a gente consegue viver sem computador?

Publicidade

Pega o seu café, seu matcha, sua coquinha zero ou seja lá o que lhe move… porque a Tech Mix dessa semana está daquele jeito: informação, humor e aquele leve surto tecnológico que a gente ama.

O perigo escondido no botão “Cancelar Inscrição” dos emails

Sabe aquele hábito que muitos de nós temos de fazer uma faxina na Caixa de Entrada? Abrir email por email, rolar até o rodapé e clicar em “Cancelar inscrição” (ou “Descadastrar”), achando que estamos resolvendo a vida? Pois é… más notícias: isso nem sempre é seguro, e, em alguns casos, pode até lhe colocar em risco.

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, muitos especialistas em cibersegurança alertam que o botão “Unsubscribe” pode ser usado como uma armadilha, principalmente em emails suspeitos ou não solicitados.

Publicidade

Quando você clica, está basicamente sinalizando que aquela conta de email está ativa e é monitorada por uma pessoa real. —Adam Levin, consultor de segurança.

O problema é que cibercriminosos podem aproveitar esse clique inocente para validar a sua existência. E, a partir daí, lhe incluir em mais listas de spam, tentativas de phishing, ou até, no pior cenário, lhe direcionar para links que carregam malwares, vírus ou golpes disfarçados.

Imagem de Mohamed Hassan por Pixabay

Claro que isso não vale para todo e qualquer email. Se é uma newsletter de uma loja que você realmente assinou, de um serviço conhecido, ou até de um app que você usa, tocar/clicar em “Cancelar inscrição” é seguro e eficiente. Mas se você recebe um email estranho, com erros de digitação, de remetentes desconhecidos ou sem lembrar de ter se cadastrado… é sinal de alerta. Nesse caso, o ideal é simplesmente não interagir.

Uma recomendação que aparece em quase todos os especialistas entrevistados, inclusive numa matéria do Tom’s Guide, é bem clara: “Em vez de clicar no botão de descadastro, marque o email como spam. Isso não só o remove da sua Caixa de Entrada, como também ajuda os filtros do seu provedor de email a entender que aquele remetente é indesejado.”

Publicidade

Outra dica importante é usar ferramentas específicas pra organizar a Caixa de Entrada. Serviços como Leave Me Alone, Cleanfox e até recursos nativos do Gmail (e outros provedores) permitem que você visualize de forma organizada quem anda lhe mandando emails recorrente, e, nesses casos, você consegue cancelar inscrições diretamente pela interface do seu serviço, sem abrir cada email individualmente.

A internet segue firme com o antigo ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. E, nesse caso, aquele botão “Desinscrever”, que parece tão inofensivo, pode ser justamente o gatilho para uma dor de cabeça digital.

Sony pode lançar novo PlayStation portátil com IA no jogo

Respira, gamer. Porque se os rumores se confirmarem, talvez seja hora de abrir aquele cofrinho que você jurou que era pra viagem, reforma ou… enfim, pra qualquer coisa que não fosse mais videogame.

A Sony está, supostamente, preparando um novo PlayStation portátil, e não é qualquer portátil, não. É um console que mistura a pegada mobile com poder de console de mesa e, claro, aquele tempero tecnológico que 2025 exige: inteligência artificial em tudo.

Depois do PSP (saudades eternas) e do PS Vita (que foi injustiçado, sim), tudo indica que a Sony quer voltar ao mercado dos portáteis, mas agora jogando pesado.

Antigo console portátil da Sony, o PSP.

O que já vazou até agora?

Anota aí, porque a ficha técnica (se for real) está chamando atenção:

16GB de RAM : sim, DEZESSEIS, muita coisa para algo tão portátil.

: sim, DEZESSEIS, muita coisa para algo tão portátil. Chip personalizado da AMD , com suporte a ray tracing (luz realista, sombras bem feitas e tudo mais).

, com suporte a ray tracing (luz realista, sombras bem feitas e tudo mais). Inteligência artificial embutida para otimizar desempenho, gráficos, melhorar conexão, reduzir latência e até sugerir dicas durante os jogos.

para otimizar desempenho, gráficos, melhorar conexão, reduzir latência e até sugerir dicas durante os jogos. Funcionamento híbrido: roda jogos próprios e também funciona como extensão do PS5 via Remote Play.

roda jogos próprios e também funciona como extensão do PS5 via Remote Play. Bateria com foco em eficiência energética , possivelmente otimizada por IA (embora a capacidade exata não tenha vazado).

, possivelmente otimizada por IA (embora a capacidade exata não tenha vazado). Tela de alta resolução , ainda sem detalhes específicos, mas os rumores apontam que será pelo menos Full HD ou superior.

, ainda sem detalhes específicos, mas os rumores apontam que será pelo menos Full HD ou superior. Conectividade avançada com Wi-Fi de última geração e, quem sabe, suporte a 5G (rumor forte, mas sem confirmação).

com Wi-Fi de última geração e, quem sabe, suporte a 5G (rumor forte, mas sem confirmação). Possível uso de IA na nuvem : não só no hardware, para ajudar em processamento e qualidade de streaming dos jogos.

: não só no hardware, para ajudar em processamento e qualidade de streaming dos jogos. Armazenamento interno robusto: não divulgado em números, mas projetado para rodar games localmente, sem depender só do PS5.

Além disso, especula-se que a Sony esteja, inclusive, testando algumas dessas funções diretamente no próprio PS5, como uma espécie de prévia do que esse portátil seria capaz.

Se confirmado, não é só um concorrente para o Steam Deck, o ASUS ROG Ally e o Nintendo Switch — é uma evolução do conceito de portátil, misturando console, IA e mobilidade num combo que parece coisa do futuro… mas que está batendo na porta.

Por enquanto, seguimos na base do “vem aí” — sem trailer, sem preço, sem data, só muito vazamento e uma comunidade gamer inteira especulando (e surtando).

Google testa resumos em áudio com IA direto na Busca

Imagina você procurando “o que é inteligência artificial” no Google e, em vez de ler um monte de link, aparecer uma minilive sobre o tema tirando onda com a sua curiosidade. O Google começou a testar um recurso chamado Audio Overviews, que gera um resumo em áudio (tipo um podcast relâmpago) a partir da sua pesquisa.

Ativado no Search Labs (o laboratório de experimentos do Google) com uma conta dos Estados Unidos (ou com uma VPN ), o recurso disponibiliza um botão abaixo de “As pessoas perguntam” com a opção “Generate Audio Overview”. Uma conversa artificial entre duas vozes geradas via IA (modelo Gemini) explicando o tema. E o melhor? Tem controles de play/pause, velocidade e até links para as fontes dentro do player.

Por que isso é importante

Para multitarefas ou quem prefere ouvir em vez de ler. É tipo aquele audiolivro de cinco minutos: você aprende sem precisar olhar para a tela.

Para acessibilidade, é um prato cheio — quem tem dificuldade para ler digital ganha um recurso valioso.

Ajustes finos? Você pode dar 👍 ou 👎 no áudio, ajudando o Google a calibrar a IA.

Como funciona na prática

O recurso aparece com base na pesquisa, ativado no Search Labs em inglês nos EUA. O sistema usa modelos Gemini para gerar dois hosts explicando — com até 40 segundos pra processar. O player vem com controles e links pros sites usados como fontes. Feedback do usuário alimenta melhorias futuras.

As problematizações

Essa implementação de áudio está limitada ao inglês e, por enquanto, só nos EUA — nada de alcançar todo o mundo ainda. Já rolou debates sobre IA reduzindo tráfego para sites, porque os resumos supostamente “resolvem” a busca sem necessidade de clicar. Há várias histórias de falhas e “alucinações” da IA mostram que o recurso ainda precisa de refinamento.

Devo dizer, como colunista, fotógrafo e geek com FOMO que já devora conteúdo andando por aí, eu adoro a ideia. Essa solução traz mais mobilidade e praticidade, especialmente para quem curte consumir conteúdo de forma leve enquanto faz outra coisa.

Mas tem um pulo do gato: se as pessoas pararem de clicar nos sites originais, quem produz conteúdo de qualidade pode ficar no sufoco. O Google até coloca os links no player, mas será que vão realmente clicar? O bacana é que esse áudio não substitui o texto e ainda lhe convida a explorar mais — mas é prudente observar a evolução dessa jogada.

🔔 Pings, as rapidinhas tech da semana

Quando a notícia é boa demais para não passar em branco, mas que não entrou nas pautas principais da coluna. Para ler, basta tocar no título.

Se você achava que o BlackBerry tava aposentado, errou feio. O celular queridinho dos anos 2000 virou fetiche da geração Z, que busca uma vida mais offline, detox e, claro, estilosa. Tudo isso impulsionado por trends no TikTok. (Alô, saudade do teclado físico.)

O CEO da Sony confirmou que a empresa já está de olho no futuro dos consoles. O PS6 não só está nos planos, como já é tratado como “prioridade”. Se prepara, que a nova geração tá mais perto do que parece.

Sim, você leu certo. Um Atari 2600, aquele videogame jurássico, derrotou uma IA no xadrez. Prova de que nem sempre mais tecnologia significa mais inteligência. (Toma essa, futuro.)

O jogo agora chega a outras plataformas e ganhou uma ilustração maravilhosa celebrando esse momento.

Depois de anos de enrolação, a Valve finalmente começou a testar uma versão oficial do Steam otimizada pros Macs com Apple Silicon. Se você é do time da Maçã e ama jogar, pode comemorar! Ah, esse é um link da casa, mas curti muito e você precisa (re)ler.

Essa é a provocação de uma colunista do The Free Press, que largou o computador e vive só com celular e tablet. Uma reflexão sobre produtividade, dependência e vida digital que vale o clique (e o bug existencial).

E é isso, MM’ers! Enquanto a IA começa a narrar a internet, o BlackBerry volta do além e o Atari vence a tecnologia moderna no xadrez, a gente percebe que viver nesse mundão digital é, no mínimo, uma aventura caótica — e maravilhosa.

Se você curtiu, manda esse link pra aquele amigo que vive falando que “a tecnologia tá indo longe demais”, ou para quem tá esperando ansiosamente um PlayStation portátil pra jogar no banheiro (sem julgamentos, tá?).

Semana que vem tem mais. Até lá, fica a reflexão: se até o Google tá colocando áudio nos resultados, será que daqui a pouco a Tech Mix vai virar um podcast? Quem sabe… Brincadeiras à parte, fica aqui um último link: o MacMagazine no Ar edição pós-WWDC25 foi incrível.

Nos vemos na próxima coluna!