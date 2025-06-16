“AirPods Pro 3” poderão mesmo chegar apenas em 2026, aponta Jeff Pu

O analista Jeff Pu elaborou uma tabela com uma timeline a qual indica alguns dos possíveis lançamentos da Apple para os próximos anos — e ela traz uma má notícia para quem está ansioso por um upgrade dos AirPods Pro.

Publicidade

Com a sua segunda geração tendo sido lançada em setembro de 2022, os “AirPods Pro 3” chegariam apenas no ano que vem — cerca de quatro anos após o modelo anterior, a depender do mês de lançamento.

Apple Product Timeline by Jeff Pu, GF Securities Hong Kong pic.twitter.com/jEIGMi7Twv — Jukan Choi (@Jukanlosreve) June 15, 2025 Timeline de produtos da Apple, por Jeff Pu, da GF Securities Hong Kong.

Previstos para contarem com câmeras que ajudariam a Apple Intelligence a mapear o ambiente ao redor dos usuários, os “AirPods Pro 3” eram esperados para este ano, mas outros rumores recentes já apontavam para um “adiamento”.

O que mais vem por aí?

Para este ano, sem mencionar os lançamentos tradicionais de iPhones e Macs, Pu aposta na chegada dos Apple Watches “Series 11” e “Ultra 3”, bem como do novo hub de casa inteligente com tela de 6 polegadas (comumente designado como “HomePad”).

Publicidade

No ano que vem, além da terceira geração dos AirPods Pro, veríamos também o “Apple Watch Series 12” (sem um novo Ultra, de novo) e um Apple Vision Pro atualizado — este último, marcado como ainda sendo uma incerteza por parte da empresa.

Para 2027, Pu aposta em um Apple Watch com o recurso de monitoramento de sangue (seria o aguardadíssimo monitoramento de glicose?!) e dois aparelhos ainda incertos: um “Vision Air” (um Vision Pro mais barato?) e os óculos inteligentes que a empresa estaria preparando há anos.

via TechRadar