Leitura de 1 minuto

App Queue torna mais fácil manter contato com pessoas importantes

Lucas Miranda Magalhães
16/06/2025 • 19:05

Você é daquelas pessoas que, em meio à correria do dia a dia, sem querer acaba se esquecendo de responder uma mensagem de um amigo importante, ou de ligar para algum parente para checar como estão as coisas? Então o Queue pode ser o app perfeito para esse tipo de ocasião.

Ele é um app simples, que basicamente funciona como um CRM 1Customer relationship management, ou gestão de relacionamento com o cliente. de vida pessoal, lembrando-lhe de contatar pessoas importantes para você periodicamente. Desta forma, o usuário pode organizar melhor a sua lista de pessoas para conversar e manter contato.

Por meio de dados importados dos contatos no seu iPhone, bem como de reuniões do Google Agenda, conversas do Gmail e, em breve, conexões do LinkedIn, o Queue o lembrará intuitivamente de conversar com pessoas selecionadas, com lembretes e dados que podem ser personalizados.

Ele também registra há quanto tempo você não entra em contato com cada pessoa da sua lista, ajudando a não perder o timing de responder uma conversa. Além disso, o app conta com um estranho (mas interessante) recurso que permite fazer anotações sobre as últimas interações com os seus contatos, para que você possa consultar e se lembrar depois de longos períodos sem conversar.

Em suma, o Queue pode ser uma boa forma de ajudar aqueles que são muito ocupados ou esquecem com frequência de responder pessoas importantes, mas não necessariamente tão próximas. Ele está disponível gratuitamente na App Store e requer uma assinatura (a partir de R$25/mês) para liberar todos os seus recursos.

via 9to5Mac

