Apple realiza evento para promover filme “F1” e “Ruptura” na Fifth Avenue em NYC

A Apple realizou ontem um evento para promover “F1 — O Filme”, que é uma das grandes apostas do Apple TV+ para 2025, bem como a série “Ruptura” (“Severance”), que teve sua segunda temporada exibida neste ano.

Sediado na Apple Fifth Avenue (em Nova York, nos Estados Unidos), o evento contou com a aparição surpresa de ninguém menos que Brad Pitt, astro dos cinemas que é o grande protagonista do longa sobre a Fórmula 1.

Recebido pelo próprio Tim Cook, Pitt cumprimentou fãs em êxtase e compartilhou o quão ansioso estava para a estreia do filme nas telonas, o qual foi classificado por ele como “o filme de corrida mais visceral já feito”.

Cook, por sua vez, afirmou que “F1” é um filme imperdível para todos, bem como destacou a tecnologia de câmera do iPhone da Apple utilizada nas gravações do filme, usada para dar aos espectadores uma sensação de imersão.

Divulgação/Apple

Previsto para chegar aos cinemas em 26 de junho (e depois, ainda sem data definida, ao catálogo do Apple TV+), “F1” mergulhará no universo de um dos esportes mais amados do mundo com uma história que promete tirar o fôlego dos espectadores.

Sonny Hayes, a lenda do automobilismo, é persuadido a deixar a aposentadoria para liderar uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades — e ser mentor de um jovem piloto famoso — enquanto busca mais uma oportunidade de glória.

Dirigido por Joseph Kosinski, o filme ainda contará com nomes como Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.

Roteirista, Ehren Kruger também atua como produtor ao lado de Pitt, Penni Thow, Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Kosinski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

Painel de discussão de “Ruptura”

Além da aparição de Pitt, como mencionado, a loja também foi palco de um painel de discussão com estrelas do elenco e da produção de “Ruptura”, como Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, Tramell Tillman, Dichen Lachman e Jen Tullock.

Divulgação/Apple

O painel foi mediado pela apresentadora do Entertainment Tonight, Nischelle Turner.

A segunda temporada de “Severance” já está disponível na íntegra pelo Apple TV+, e a sua terceira foi oficialmente confirmada — embora não se saiba ainda quando deverá estrear no serviço. Há até, vejam só, a possibilidade de ela ganhar spinoffs.

