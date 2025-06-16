Apple realiza evento para promover filme “F1” e “Ruptura” na Fifth Avenue em NYC

A Apple realizou ontem um evento para promover “F1 — O Filme”, que é uma das grandes apostas do Apple TV+ para 2025, bem como a série “Ruptura” (“Severance”), que teve sua segunda temporada exibida neste ano.
Sediado na Apple Fifth Avenue (em Nova York, nos Estados Unidos), o evento contou com a aparição surpresa de ninguém menos que Brad Pitt, astro dos cinemas que é o grande protagonista do longa sobre a Fórmula 1.
Recebido pelo próprio Tim Cook, Pitt cumprimentou fãs em êxtase e compartilhou o quão ansioso estava para a estreia do filme nas telonas, o qual foi classificado por ele como “o filme de corrida mais visceral já feito”.
Cook, por sua vez, afirmou que “F1” é um filme imperdível para todos, bem como destacou a tecnologia de câmera do iPhone da Apple utilizada nas gravações do filme, usada para dar aos espectadores uma sensação de imersão.
Previsto para chegar aos cinemas em 26 de junho (e depois, ainda sem data definida, ao catálogo do Apple TV+), “F1” mergulhará no universo de um dos esportes mais amados do mundo com uma história que promete tirar o fôlego dos espectadores.
Sonny Hayes, a lenda do automobilismo, é persuadido a deixar a aposentadoria para liderar uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades — e ser mentor de um jovem piloto famoso — enquanto busca mais uma oportunidade de glória.
Dirigido por Joseph Kosinski, o filme ainda contará com nomes como Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.
Roteirista, Ehren Kruger também atua como produtor ao lado de Pitt, Penni Thow, Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Kosinski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner.
Painel de discussão de “Ruptura”
Além da aparição de Pitt, como mencionado, a loja também foi palco de um painel de discussão com estrelas do elenco e da produção de “Ruptura”, como Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, Tramell Tillman, Dichen Lachman e Jen Tullock.
O painel foi mediado pela apresentadora do Entertainment Tonight, Nischelle Turner.
A segunda temporada de “Severance” já está disponível na íntegra pelo Apple TV+, e a sua terceira foi oficialmente confirmada — embora não se saiba ainda quando deverá estrear no serviço. Há até, vejam só, a possibilidade de ela ganhar spinoffs.
