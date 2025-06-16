Brasil: Apple foi a 2ª que mais faturou com smartphones no 1º trimestre de 2025

O mercado de smartphones no Brasil movimentou R$3,6 bilhões no primeiro trimestre deste ano. E, mesmo sem aparecer entre as marcas que mais vendem, a Apple segue firme na vice-liderança do ranking de faturamento.

De acordo com dados da consultoria Canalys, obtidos pelo Tecnoblog, a empresa somou R$685,4 milhões em receita entre janeiro e março passados, um leve crescimento de 1% em relação ao mesmo período de 2024.

Esse valor, como mencionamos, colocou a marca na segunda posição em faturamento no país — porém bem atrás da líder Samsung, que registrou R$1,74 bilhão no mesmo período.

Fabricante Receita no 1º trimestre de 2025 Diferença desde o 1º trimestre de 2024 Samsung R$1.745.406.242 -1% Apple R$685.428.020 +1% Xiaomi R$492.644.308 +23% Motorola R$487.135.277 -7% Realme R$98.830.867 -11% Transsion R$28.811.338 -36% Honor R$21.867.658 +87% Oppo R$21.127.484 +3% Outras R$28.310.853 -44% TOTAL R$3.609.562.047

Ainda segundo a Canalys, esse cenário reflete uma característica conhecida do mercado: a Apple fatura alto no Brasil não por vender muito, mas por cobrar bem mais caro que a maioria das marcas.

Tanto que, em número de aparelhos vendidos, a Maçã aparece só na quinta colocação, atrás de Samsung, Xiaomi, Motorola e Realme. Os números de celulares vendidos, contudo, não foram informados pela Canalys.

O levantamento também mostra que a Xiaomi se destacou, com crescimento de 23%, e a Honor surpreendeu com alta de 87%. Por outro lado, a Realme, a Motorola e a Transsion enfrentaram quedas na comparação com o mesmo período de 2024.

Os dados são baseados em estimativas feitas a partir da quantidade de aparelhos vendidos multiplicada pelo preço médio praticado no Brasil, sem considerar impostos.

Obviamente, vale notar também que esses são supostamente números de vendas por meio de canais oficiais brasileiros. Como se sabe, muitos consumidores da Apple importam ou compram seus devices em viagens ao exterior — que, obviamente, não entram nesse levantamento.

