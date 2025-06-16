Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Brasil: Apple foi a 2ª que mais faturou com smartphones no 1º trimestre de 2025

Yan Avelino
16/06/2025 • 16:30
Mykola Churpita / Shutterstock.com
Logo da Apple em um MacBook com notas de dólares ao lado

O mercado de smartphones no Brasil movimentou R$3,6 bilhões no primeiro trimestre deste ano. E, mesmo sem aparecer entre as marcas que mais vendem, a Apple segue firme na vice-liderança do ranking de faturamento.

Publicidade

De acordo com dados da consultoria Canalys, obtidos pelo Tecnoblog, a empresa somou R$685,4 milhões em receita entre janeiro e março passados, um leve crescimento de 1% em relação ao mesmo período de 2024.

Esse valor, como mencionamos, colocou a marca na segunda posição em faturamento no país — porém bem atrás da líder Samsung, que registrou R$1,74 bilhão no mesmo período.

FabricanteReceita no 1º trimestre de 2025Diferença desde o 1º trimestre de 2024
SamsungR$1.745.406.242-1%
AppleR$685.428.020+1%
XiaomiR$492.644.308+23%
MotorolaR$487.135.277-7%
RealmeR$98.830.867-11%
TranssionR$28.811.338-36%
HonorR$21.867.658+87%
OppoR$21.127.484+3%
OutrasR$28.310.853-44%
TOTALR$3.609.562.047

Ainda segundo a Canalys, esse cenário reflete uma característica conhecida do mercado: a Apple fatura alto no Brasil não por vender muito, mas por cobrar bem mais caro que a maioria das marcas.

Tanto que, em número de aparelhos vendidos, a Maçã aparece só na quinta colocação, atrás de Samsung, Xiaomi, Motorola e Realme. Os números de celulares vendidos, contudo, não foram informados pela Canalys.

Publicidade

O levantamento também mostra que a Xiaomi se destacou, com crescimento de 23%, e a Honor surpreendeu com alta de 87%. Por outro lado, a Realme, a Motorola e a Transsion enfrentaram quedas na comparação com o mesmo período de 2024.

Posts relacionados

Os dados são baseados em estimativas feitas a partir da quantidade de aparelhos vendidos multiplicada pelo preço médio praticado no Brasil, sem considerar impostos.

Publicidade

Obviamente, vale notar também que esses são supostamente números de vendas por meio de canais oficiais brasileiros. Como se sabe, muitos consumidores da Apple importam ou compram seus devices em viagens ao exterior — que, obviamente, não entram nesse levantamento.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Apple perde processo na Holanda contra regras de pagamento da App Store
Próx. Post

Para cutucar a Apple, Trump anuncia smartphone fabricado na… China? [atualizado 2x]
Posts relacionados