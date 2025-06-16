Chefe do Apple Music critica planos gratuitos de plataformas como Spotify e Amazon Music

O vice-presidente do Apple Music e de outros serviços da Maçã, Oliver Schusser, expôs algumas opiniões sobre o valor da música como arte na reunião anual da National Music Publishers Association (NPMA), que ocorreu em Nova York (Estados Unidos) na última quarta-feira (11/6).

Publicidade

Em uma entrevista com David Israelite, CEO da NPMA, Schusser afirmou achar uma “loucura” que, depois de 20 anos, alguns serviços ainda ofereçam música de graça, ao ser questionado sobre o que mudaria na indústria da música.

Apesar de não direcionar as críticas a nenhum serviço de streaming específico, ele mencionou que muitos dos concorrentes do Apple Music, como o Spotify e o Amazon Music, oferecem planos gratuitos com anúncios — o que, segundo ele, é um “erro terrível”.

Somos o único serviço que não oferece um plano gratuito, e isso não é por dinheiro nem nada. Como empresa, vemos a música como arte e jamais ofereceríamos arte de graça. […] Não faz sentido para mim. Não temos um serviço gratuito e não teremos um, não temos planos para um.

Schusser afirma que todas as decisões tomadas pelo Apple Music são baseadas nos artistas e no que é benéfico para eles. Ele compara o streaming de música com o Apple TV+, onde os usuários precisam pagar para assistir aos conteúdos, como a série “Ruptura” (“Severance”), que foi o programa de maior sucesso do mundo em janeiro.

O preço cobrado pelas plataformas de streaming é um tema polêmico no mundo da música. Por um lado, elas são as maiores geradoras de receita da indústria. O Spotify, por exemplo, é o streaming que mais paga artistas no mundo, gerando mais de US$10 bilhões em 2024. Para eles, o plano gratuito é uma forma de “atrair” mais usuários ao app e, depois, convertê-los ao plano pago. No entanto, muitos artistas e executivos pontuam que os preços pagos aos artistas pelos serviços não refletem o valor real da arte, e grande parte disso ocorre graças à existência de planos com anúncios.

Publicidade

Schusser disse temer que a música gratuita a transforme em mercadoria e desvalorize a arte, o que o fez ser ovacionado pela plateia ali presente, composta majoritariamente por artistas, editores e executivos musicais, que se mostram cada vez mais frustrados com a queda nos royalties dos streamings de música.

Ele finalizou dizendo que existem muitos desafios para a música na próxima década, com artistas infelizes por não ganharem o suficiente e apresentando dificuldades para serem descobertos, mas que o objetivo do Apple Music é ajudá-los a resolver suas dores.

Publicidade

Você pode conferir a entrevista completa no vídeo abaixo:

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via 9to5Mac