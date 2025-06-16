Chefe do Apple Music critica planos gratuitos de plataformas como Spotify e Amazon Music

O vice-presidente do Apple Music e de outros serviços da Maçã, Oliver Schusser, expôs algumas opiniões sobre o valor da música como arte na reunião anual da National Music Publishers Association (NPMA), que ocorreu em Nova York (Estados Unidos) na última quarta-feira (11/6).
Em uma entrevista com David Israelite, CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da NPMA, Schusser afirmou achar uma “loucura” que, depois de 20 anos, alguns serviços ainda ofereçam música de graça, ao ser questionado sobre o que mudaria na indústria da música.
Apesar de não direcionar as críticas a nenhum serviço de streaming específico, ele mencionou que muitos dos concorrentes do Apple Music, como o Spotify e o Amazon Music, oferecem planos gratuitos com anúncios — o que, segundo ele, é um “erro terrível”.
Somos o único serviço que não oferece um plano gratuito, e isso não é por dinheiro nem nada. Como empresa, vemos a música como arte e jamais ofereceríamos arte de graça. […] Não faz sentido para mim. Não temos um serviço gratuito e não teremos um, não temos planos para um.
Schusser afirma que todas as decisões tomadas pelo Apple Music são baseadas nos artistas e no que é benéfico para eles. Ele compara o streaming de música com o Apple TV+, onde os usuários precisam pagar para assistir aos conteúdos, como a série “Ruptura” (“Severance”), que foi o programa de maior sucesso do mundo em janeiro.
O preço cobrado pelas plataformas de streaming é um tema polêmico no mundo da música. Por um lado, elas são as maiores geradoras de receita da indústria. O Spotify, por exemplo, é o streaming que mais paga artistas no mundo, gerando mais de US$10 bilhões em 2024. Para eles, o plano gratuito é uma forma de “atrair” mais usuários ao app e, depois, convertê-los ao plano pago. No entanto, muitos artistas e executivos pontuam que os preços pagos aos artistas pelos serviços não refletem o valor real da arte, e grande parte disso ocorre graças à existência de planos com anúncios.
Schusser disse temer que a música gratuita a transforme em mercadoria e desvalorize a arte, o que o fez ser ovacionado pela plateia ali presente, composta majoritariamente por artistas, editores e executivos musicais, que se mostram cada vez mais frustrados com a queda nos royalties dos streamings de música.
Ele finalizou dizendo que existem muitos desafios para a música na próxima década, com artistas infelizes por não ganharem o suficiente e apresentando dificuldades para serem descobertos, mas que o objetivo do Apple Music é ajudá-los a resolver suas dores.
Você pode conferir a entrevista completa no vídeo abaixo:
O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.
via 9to5Mac
Notas de rodapé
- 1Chief executive officer, ou diretor executivo.