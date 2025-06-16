Como anotar uma ideia usando o app Edits do Instagram no iPhone

Recentemente, o Instagram lançou um novo aplicativo mobile voltado especialmente para quem precisa editar as publicações em vídeo e obter ideias para novos conteúdos na sua conta da rede social.
Ele foi batizado simplesmente de Edits e traz várias ferramentas bacanas. Uma delas, por exemplo, possibilita que os usuários salvem as suas ideias em notas adesivas.
Veja como criá-las! 😉
Pela aba “Ideias”
Com o app aberto, toque no ícone de “Ideias” (no canto inferior esquerdo) e vá até o “+” para criá-la. Após fazer a anotação, é possível escolher a cor da nota (no ícone de cores da parte superior direita).
Quando tiver concluído, selecione “Adicionar”. Para excluí-la, vá até os três pontinhos ou mantenha a nota pressionada por alguns instantes.
Pela aba “Inspiração”
Na aba “Inspiração”, toque no botão “+” (na parte inferior direita) e comece a escrever. Quando terminar, vá até “Adicionar”.