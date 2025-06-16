Como ativar a proteção contra nudez no Instagram pelo iPhone

O Instagram permite que você se comunique com amigos e familiares de um jeito supersimples, usando inclusive as mensagens diretas. Ainda que essa área seja muito útil, é possível que você receba mensagens inadequadas — como imagens contendo nudez explícita, por exemplo.

Felizmente, a rede social da Meta possibilita a ativação de um recurso de proteção que, ao detectar fotos contendo nudez, as desfoca automaticamente na conversa. Isso já vem ativado por padrão para contas de menores de 18 anos, mas é possível habilitar a função em qualquer conta.

Veja como! 📱

No app do Instagram para iPhones, acesse a aba do seu perfil. Toque no botão com três risquinhos (no canto superior direito). Toque em “Mensagens e respostas ao story”. Selecione “Proteção contra nudez” e ative-a.

A rede social deixa claro que as imagens permanecerão desfocadas a menos que você escolha visualizá-las (tocando em cima delas) ou, é claro, desative a proteção contra nudez.