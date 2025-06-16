Como reutilizar um áudio de Reels em nova publicação no Edits do Instagram pelo iPhone

O aplicativo Edits, focado em edição de vídeos para serem publicados no Instagram e em outras redes sociais, possui vários recursos bacanas — a fim de deixar as suas postagens ainda melhores.

Publicidade

Um deles, por exemplo, possibilita reutilizar o áudio de um Reel em uma publicação sua — contanto que ela seja pública, é claro. Veja como fazer isso! 📱

Com o app aberto no seu iPhone, toque na aba de Reels em alta (o segundo, da esquerda para a direita).

Em seguida, escolha “Usar áudio” e selecione “Câmera” ou “Galeria” para escolher como usá-lo com as suas mídias. Um novo projeto será iniciado com o áudio selecionado.

Por fim, edite e publique o seu vídeo como quiser.