Como reutilizar um áudio de Reels em nova publicação no Edits do Instagram pelo iPhone

Pedro Henrique Nunes
16/06/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

O aplicativo Edits, focado em edição de vídeos para serem publicados no Instagram e em outras redes sociais, possui vários recursos bacanas — a fim de deixar as suas postagens ainda melhores.

Um deles, por exemplo, possibilita reutilizar o áudio de um Reel em uma publicação sua — contanto que ela seja pública, é claro. Veja como fazer isso! 📱

Com o app aberto no seu iPhone, toque na aba de Reels em alta (o segundo, da esquerda para a direita).

Em seguida, escolha “Usar áudio” e selecione “Câmera” ou “Galeria” para escolher como usá-lo com as suas mídias. Um novo projeto será iniciado com o áudio selecionado.

Por fim, edite e publique o seu vídeo como quiser.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
