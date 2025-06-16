“homeOS” poderá ser lançado no início de 2026; nova Siri, também

Dias antes da keynote de abertura da WWDC25, um registro de marca feito por uma suposta subsidiária da Apple fez muita gente acreditar que a empresa estaria prestes a apresentar o rumorado “homeOS”, que seria o seu novo sistema operacional focado em dispositivos de casa inteligente.

Obviamente isso não aconteceu, com o foco do evento ficando mesmo nos atuais sistemas da Maçã e a sua nova identidade visual, denominada Liquid Glass, além dos tradicionais anúncios de novos recursos, é claro.

Em sua última newsletter “Power On”, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) disse que isso aconteceu pois o “homeOS”, o qual deverá ser o software do especulado “HomePad”, depende bastante das capacidades da “nova Siri” — que, como bem sabemos, foi adiada pela empresa.

Ainda de acordo com o jornalista, a meta da Apple agora é lançar a nova versão da sua assistente virtual junto ao iOS 26.4, que deverá chegar entre março e abril do ano que vem, embora a empresa esteja evitando divulgar novos prazos de lançamento por motivos óbvios.

Ainda que a Apple tenha pensado, sim, em lançar o tal HomePod com tela entre abril e maio deste ano (quando a companhia ainda estava correndo contra o tempo para viabilizar o lançamento da nova Siri), apresentar o “homeOS” durante a WWDC25 supostamente nunca esteve entre os seus planos, já que a ausência dos recursos mais avançados de IA o tornaria bem menos chamativo e, principalmente, útil.

Para Gurman, o mais provável agora é que a empresa revele o seu novo sistema operacional ao mundo em um evento para consumidores, e não para desenvolvedores — ou seja, nos moldes do tradicional evento de setembro, por exemplo, que é quando novos iPhones costumam ser apresentados.