iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6 ganham primeiras betas

A Apple deu hoje início aos testes do iOS 18.6 (compilação 22G5054d ), do iPadOS 18.6 (idem), do macOS Sequoia 15.6 ( 24G5054d ), do watchOS 11.6 ( 22U5054b ), do tvOS 18.6 ( 22M5054b ) e do visionOS 2.6 ( 22O5754c ).

Publicidade

Em meados de maio, vale notar, a Maçã liberou o iOS 18.5, o iPadOS 18.5, o macOS Sequoia 15.5, o watchOS 11.5, o tvOS 18.5 e o visionOS 2.5 para todos os usuários, os quais trouxeram diversas correções de bugs.

Vale notar que estão acontecendo dois ciclos de testes paralelos. As versões betas liberadas hoje são referentes às atualizações dos sistemas atuais, as quais deverão ser liberadas provavelmente na segunda quinzena de julho para todos.

Isso significa que esses updates não contam com as novidades anunciadas na WWDC25, as quais chegarão somente com as próximas grandes versões (versões 26) dos sistemas da Apple, também em fase de testes, os quais possuem uma nova metodologia de numeração e só estarão disponíveis para todos por volta de meados de setembro.

De qualquer forma, nós avisaremos por aqui caso haja quaisquer mudanças relevantes nesses updates, naturalmente.