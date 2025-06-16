Navegue

Leitura de 4 minuto

iOS 26: CarPlay terá zoom inteligente, apps de terceiros com arte animada na Tela Bloqueada e mais!

Luiz Gustavo Ribeiro
16/06/2025 • 20:45
Smart Display Zoom do CarPlay no iOS 26

As primeiras betas do iOS 26 e dos demais novos sistemas operacionais da Apple seguem rendendo descobertas de novidades interessantes — ainda mais levando em conta o número de recursos revelados até agora [1, 2, 3].

Publicidade

Vamos, portanto, conferir o que de novo foi encontrado pelos testadores — e, abaixo, você pode conferir tudo o que nós já divulgamos!

iOS 26

Smart Display Zoom no CarPlay

Além das novidades referentes ao CarPlay já conhecidas, o iOS 26 adicionará uma nova configuração de zoom inteligente, possibilitando que a interface do sistema de infoentretenimento seja redimensionada automaticamente para se ajustar melhor ao formato e ao tamanho da tela do display do veículo.

O CarPlay está ainda MELHOR com o #iOS26! 🚗
Uma nova opção “Smart Display Zoom” adapta a interface do CarPlay para corresponder ao formato da tela dos carros, permitindo que ícones e layouts se encaixem com mais perfeição! 👌🏼

Arte animada para apps de terceiros na Tela Bloqueada

Como já comentamos, as artes animadas de músicas/álbuns do Apple Music também serão exibidas na Tela Bloqueada com o iOS 26. Entretanto, novas informações dão conta de que isso não se limitará ao serviço de streaming musical da Maçã.

Isso porque usuários de aplicativos de terceiros, como o Spotify, também poderão aproveitar esse recurso, graças a uma nova API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. chamada MPMediaItemAnimatedArtwork, a qual já está disponível (em beta) para desenvolvedores.

✨ Arte animada para Tela Bloqueada funcionando com MPMediaItemAnimatedArtwork.
💡 Dica importante: as proporções do vídeo devem ser exatamente iguais, caso contrário, ocorrerão erros de “Proporção de vídeo incorreta”.
#WWDC25

Como apontado pelo 9to5Mac, a nova API não se limita apenas a aplicativos de streaming de música, de modo que apps como audiolivros ou podcasts também poderão fornecer artes/capas animadas disponíveis com o recurso.

Detalhes do Liquid Glass

A atenção aos detalhes no Liquid Glass é insana.

Notificação do Tocar Atrás na Ilha Dinâmica

Nova notificação do Tocar Atrás na Ilha Dinâmica no iOS 26.

Lupa no recurso Marcação

O iOS 26 adiciona um novo recurso ao Marcação: adicionar Lupa.
Isso adiciona uma pequena lupa à sua imagem para que você possa ampliar detalhes específicos.
h/t @alex__chuck

Criar lembretes a partir da Central de Controle

Parabéns à equipe do Lembretes (Reminders) por disponibilizar meu controle favorito (de todos os tempos?) na Central de Controle do iOS 26.
Criar tarefas rápidas como essa com suporte para linguagem natural e alternância de listas é *beijo de chef*. 😘

Código de barras para o IMEI

O iOS 26 adiciona a opção “Código de Barras” ao pressionar o IMEI nos Ajustes.
h/t @1O1myth

Copiar trecho de mensagens de texto

No iMessage no #iOS26, FINALMENTE, podemos copiar parte de uma mensagem. 🙌🏾

Capturas de tela em HDR

NOVAS CONFIGURAÇÕES DE CAPTURA DE TELA DO IOS 26
Ajustes » Geral » Captura de Tela.

AirPlay de áudio

O novo menu do AirPlay do iOS 26 é muuuuito melhor que o antigo, agora você pode controlar o volume e a saída em um só lugar.

Outras novidades

  • Os ajustes de imagens e filtros no app Fotos (Photos) agora mostra uma animação ao mexer na barra deslizante, conforme mostramos em nosso vídeo.

macOS Tahoe 26

Redesign do Terminal

O aplicativo Terminal receberá a sua primeira atualização notável de design desde o lançamento, com suporte a cores de 24 bits e fontes Powerline. O aplicativo também adotará a nova estética do Liquid Glass.

🚀 O macOS Tahoe deixou o Terminal ainda mais bonito! 🎨 A Apple deu ao seu aplicativo Terminal, de 24 anos, uma grande reformulação no design com o futuro macOS 26 “Tahoe” — sua primeira atualização visual desde o lançamento.

watchOS 26

Espelhamento dos controles do iPhone

Além do suporte a widgets de terceiros, os controles disponíveis na Central de Controle de um iPhone também estarão disponíveis automaticamente no Apple Watch a partir do watchOS 26 — mesmo que um aplicativo o qual oferece o controle não tenha um binário para o watchOS, como visto pelo MacRumors.

Publicidade

Ao tocar em um desses controles, a ação é executada no iPhone. Desenvolvedores também podem criar controles personalizados totalmente novos para o watchOS, os quais serão executados no relógio — inclusive a partir do Botão de Ação nos Apple Watches Ultra.

A partir do watchOS 26, os controles disponíveis na Central de Controle do iPhone também estarão disponíveis automaticamente no Apple Watch.
#iOS26 #watchos

visionOS 26

Lupa/zoom

O novo recurso “Zoom” do Vision Pro pode aprimorar a sua visão real para a versão Pro.
É de longe a melhor implementação desse recurso de acessibilidade familiar em qualquer plataforma da Apple. Você pode redimensionar a lupa, aplicar zoom com a Digital Crown e arrastá-la para qualquer lugar.
Usei-a para inspecionar de perto todos os novos e lindos ícones da versão visionOS 26 — mas você também pode usá-la para dar zoom no seu ambiente real. É tão legal que me senti como um verdadeiro ciborgue.

Essas foram as novidades descobertas mais recentemente. Naturalmente, nós continuaremos ligados para saber o que ainda será desvendado nessas primeiras betas, então continuem de olho por aqui! 😉

Notas de rodapé

  • 1
    Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.

Luiz Gustavo Ribeiro
