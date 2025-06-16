iOS 26: CarPlay terá zoom inteligente, apps de terceiros com arte animada na Tela Bloqueada e mais!

As primeiras betas do iOS 26 e dos demais novos sistemas operacionais da Apple seguem rendendo descobertas de novidades interessantes — ainda mais levando em conta o número de recursos revelados até agora [1, 2, 3].
Vamos, portanto, conferir o que de novo foi encontrado pelos testadores — e, abaixo, você pode conferir tudo o que nós já divulgamos!
iOS 26
Smart Display Zoom no CarPlay
Além das novidades referentes ao CarPlay já conhecidas, o iOS 26 adicionará uma nova configuração de zoom inteligente, possibilitando que a interface do sistema de infoentretenimento seja redimensionada automaticamente para se ajustar melhor ao formato e ao tamanho da tela do display do veículo.
Arte animada para apps de terceiros na Tela Bloqueada
Como já comentamos, as artes animadas de músicas/álbuns do Apple Music também serão exibidas na Tela Bloqueada com o iOS 26. Entretanto, novas informações dão conta de que isso não se limitará ao serviço de streaming musical da Maçã.
Isso porque usuários de aplicativos de terceiros, como o Spotify, também poderão aproveitar esse recurso, graças a uma nova API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. chamada MPMediaItemAnimatedArtwork, a qual já está disponível (em beta) para desenvolvedores.
Como apontado pelo 9to5Mac, a nova API não se limita apenas a aplicativos de streaming de música, de modo que apps como audiolivros ou podcasts também poderão fornecer artes/capas animadas disponíveis com o recurso.
Detalhes do Liquid Glass
Notificação do Tocar Atrás na Ilha Dinâmica
Lupa no recurso Marcação
Criar lembretes a partir da Central de Controle
Parabéns à equipe do Lembretes (Reminders) por disponibilizar meu controle favorito (de todos os tempos?) na Central de Controle do iOS 26.
Criar tarefas rápidas como essa com suporte para linguagem natural e alternância de listas é *beijo de chef*. 😘
Código de barras para o IMEI
Copiar trecho de mensagens de texto
No iMessage no #iOS26, FINALMENTE, podemos copiar parte de uma mensagem. 🙌🏾
Capturas de tela em HDR
AirPlay de áudio
Outras novidades
- Os ajustes de imagens e filtros no app Fotos (Photos) agora mostra uma animação ao mexer na barra deslizante, conforme mostramos em nosso vídeo.
macOS Tahoe 26
Redesign do Terminal
O aplicativo Terminal receberá a sua primeira atualização notável de design desde o lançamento, com suporte a cores de 24 bits e fontes Powerline. O aplicativo também adotará a nova estética do Liquid Glass.
watchOS 26
Espelhamento dos controles do iPhone
Além do suporte a widgets de terceiros, os controles disponíveis na Central de Controle de um iPhone também estarão disponíveis automaticamente no Apple Watch a partir do watchOS 26 — mesmo que um aplicativo o qual oferece o controle não tenha um binário para o watchOS, como visto pelo MacRumors.
Ao tocar em um desses controles, a ação é executada no iPhone. Desenvolvedores também podem criar controles personalizados totalmente novos para o watchOS, os quais serão executados no relógio — inclusive a partir do Botão de Ação nos Apple Watches Ultra.
visionOS 26
Lupa/zoom
Essas foram as novidades descobertas mais recentemente. Naturalmente, nós continuaremos ligados para saber o que ainda será desvendado nessas primeiras betas, então continuem de olho por aqui! 😉
