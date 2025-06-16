Navegue

Leitura de 2 minuto

Mudança em framework de apps pode indicar chegada do dobrável da Apple

Douglas Nascimento
16/06/2025 • 12:50
ConceptsiPhone
Conceito de iPhone dobrável

Em um dos vídeos para desenvolvedores lançados na WWDC25, a Apple enfatizou bastante a importância de aplicativos serem flexíveis e facilmente redimensionáveis — muito graças ao modo multitarefa aprimorado que será lançado aos usuários com o iPadOS 26.

Com o novo sistema, será possível abrir quantos aplicativos o usuário quiser de uma única vez e eles também serão completamente redimensionáveis — ou seja, se adaptarão ao tamanho desejado pelo usuário e poderão ser alocados em qualquer lugar na tela que ele desejar.

Mas a empresa anunciou algumas mudanças para o UIKit (o tradicional framework para desenvolvimento front-end de aplicativos para os sistemas da Apple) que chegarão também ao iOS 26, mesmo que seja possível executar apps apenas em tela cheia em iPhones.

YouTube video

Uma delas é a descontinuação da chave UIRequiresFullscreen, ativada por desenvolvedores caso eles queiram que o sistema execute seus aplicativos exclusivamente em tela cheia — sem a possibilidade de usar o (agora finado) modo Split View do iPad, por exemplo.

De acordo com a Apple, o sistema simplesmente passará a ignorar essa chave na versão 26, de modo que todos os aplicativos poderão ser redimensionados — o que poderá acabar gerando problemas críticos na interface caso eles não contem com boas práticas responsivas.

Outra mudança à vista

Além disso, a empresa também avisou que deixará de escalar automaticamente ou colocar barras pretas em aplicativos para que eles se adaptem a novos formatos de tela quando novos dispositivos forem lançados (como aconteceu com o lançamento do iPhone X).

Essas mudanças bruscas podem ser o início de um novo dispositivo com formato de tela totalmente novo e até mesmo adaptável à linha de smartphones da empresa — quem sabe, o aguardado iPhone dobrável que, segundo os rumores, deverá chegar no ano que vem.

Como destacado pelo 9to5Mac, pode ser que a Apple entenda que esses ajustes pareceriam ruins se colocados em prática em dispositivos dobráveis, que apresentam proporções diferentes para a tela dependendo se estão dobrados ou completamente abertos, bem como em modo paisagem ou retrato.

Ao adotar essas mudanças um ano antes da suposta chegada desses aparelhos e orientar os desenvolvedores a tornarem seus apps completamente flexíveis, a empresa estaria tentando evitar que um grande número de apps surjam com a interface quebrada já no lançamento.

Faz muito sentido, não acham?

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
