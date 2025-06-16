Navegue

Leitura de 3 minuto

Para cutucar a Apple, Trump anuncia smartphone fabricado na… China? [atualizado 2x]

Bruno Cardoso
16/06/2025 • 16:43

Quem acompanhou a nossa cobertura do tarifaço promovido pelo governo dos Estados Unidos no início de abril sabe que, desde então, o presidente Donald Trump tem sido bastante enfático sobre o seu desejo de que a Apple abandone de vez a China e passe a fabricar iPhones em solo estadunidense.

Até o momento, o governo do político republicano já ameaçou taxar diretamente a Apple caso ela não leve suas linhas de produção para o país americano e reprovou publicamente os seus planos de abrir novas instalações na Índia, que tem gozado de tarifas bem mais razoáveis do que aquelas impostas à China, só para citar alguns desdobramentos.

Agora, Trump voltou a cutucar a Maçã, mas de um jeito um tanto inesperado: lançando o seu próprio smartphone — que, segundo ele, seria fabricado nos EUA (foco no seria).

O modelo em questão é o T1, que vem com um acabamento dourado para lá de brega e a bandeira dos EUA gravada a laser na parte de trás, bem como um conjunto triplo de câmeras que, convenhamos, é no mínimo parecido com o dos iPhones, principalmente os da linha Pro.

Segundo a Trump Organization, a empresa por trás dessa empreitada, o T1 vem com 12GB de RAM 1 Random access memory, ou memória de acesso aleatório. e 256GB de armazenamento, além de uma tela OLED 2Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. de 6,78 polegadas com taxa de atualização de 120Hz. Ele roda o Android 15, tem uma câmera principal de 50 megapixels e é equipado com uma bateria de generosos 5.000mAh.

Made in USA, só que não

Como esperado, o anúncio do smartphone faz questão de enfatizar que se trata de um aparelho teoricamente desenvolvido e fabricado nos EUA, ecoando o discurso nacionalista de Trump. No entanto, segundo usuários que logo trataram de averiguar a veracidade dessa informação, a história real desse aparelho pode ser um tanto… diferente.

Como notado por Max Weinbach [@MaxWinebach] no X (antigo Twitter), ao que tudo indica o T1 é, na verdade, um REVVL 7 Pro 5G, da marca Wingtech, “reembalado”. Essa marca, como vocês já devem suspeitar, fabrica os seus smartphones na China (mais especificamente, nas cidades de Jiaxing, Wuxi e Kunming).

E a resposta é… Wingtech REVVL 7 Pro 5G!
O mesmo aparelho que o T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, mas com um corpo personalizado. A Wingtech, agora de propriedade da Luxshare, fabrica-o em Jiaxing, Wuxi ou Kunming, na China.

A Wingtech, inclusive, foi adquirida há algum tempo pela Luxshare, que é uma das parceiras da Apple na fabricação de iPhones, AirPods, Apple Watches e mais.

E não para por aí: vendido por US$250, o REVVL 7 Pro 5G pode ser frequentemente encontrado na Amazon dos EUA por preços que vão até US$170 — valor muito menor do que os US$500 que a Trump Organization pretende cobrar pelo T1.

Além do telefone, a empresa do presidente estadunidense também anunciou um plano de telefonia chamado Trump Mobile, o qual usará a rede da T-Mobile e custará US$47,45 mensais — em referência ao fato de Trump ser o 47º presidente dos EUA.

Atualização, por Douglas Nascimento 25/06/2025 às 19:30

Após as descobertas envolvendo a verdadeira origem do T1, o site Trump Mobile — responsável pela divulgação do projeto — eliminou todas as referências que indicavam que o aparelho é fabricado nos EUA.

Em vez disso, embora ainda exiba o slogan “Orgulhosamente americano”, agora o site afirma que o aparelho é “projetado com os valores americanos em mente” e que há “mãos americanas por trás de cada dispositivo”.

De qualquer forma, essas afirmações acabam sendo um tanto quanto vagas, de modo que não é improvável que o trabalho americano no aparelho tenha se limitado ao design externo, como já pontuado anteriormente.

via AppleInsider

Atualização II19/08/2025 às 11:56

E o “Trump Phone” continua dando o que falar. Desta vez, como notado pelo Android Authority, a Trump Mobile compartilhou um comercial que traz uma nova imagem do T1, que está mais parecido com o iPhone 16 Pro Max do que nunca.

Trump Mobile oferece mais a você!
Telemedicina 24 horas por dia, 7 dias por semana • Assistência na estrada • Proteção de dispositivos • Chamadas para mais de 100 países — TUDO incluído por US$47,45/mês.
O que você está esperando? Cadastre-se hoje mesmo!
#TrumpMobile

Como é possível notar no vídeo acima, ele ainda traz o tradicional sistema triplo de câmeras, mas agora também conta detalhes como o flash True Tone e o scanner LiDAR.

Se esse será mesmo o design final desse aparelho, não sabemos, mas que a semelhança chama a atenção, chama.

É o famoso “copia, mas não faz igual”, não é mesmo? 😆

via TudoCelular.com

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
