Promoções na App Store: Hexologic, Dungeon of the Endless: Apogee, Bento: The Do Less To-Do List e mais!

Nesta segunda-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Hexologic, desenvolvido pelo pessoal da MythicOwl, é um puzzle bem interessante para ocupar o seu tempo!

O jogo reinventa as regras do sudoku e o transforma em um modelo diferente. Seu objetivo é combinar os pontos dentro dos hexágonos em três direções possíveis, de modo que a soma corresponda ao que se encontra na extremidade.

Mergulhe no mundo maravilhoso de Hexologic. Resolva desafiantes e gratificantes quebra-cabeças, ouça música relaxante, mergulhe fundo na atmosfera do jogo e apaixone-se novamente pelo sudoku!

São seis mundos diferentes, com dezenas de fases e desafiadores quebra-cabeças para você se divertir e exercitar a cabeça.

Confira um trailer:

Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$140 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de estratégia.

Jogo de ação.

Aplicativos

Lista de tarefas.

Editor de vídeos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀