Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Hexologic, Dungeon of the Endless: Apogee, Bento: The Do Less To-Do List e mais!

Marcelo Melo
16/06/2025 • 21:15

Nesta segunda-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Hexologic, desenvolvido pelo pessoal da MythicOwl, é um puzzle bem interessante para ocupar o seu tempo!

O jogo reinventa as regras do sudoku e o transforma em um modelo diferente. Seu objetivo é combinar os pontos dentro dos hexágonos em três direções possíveis, de modo que a soma corresponda ao que se encontra na extremidade.

Mergulhe no mundo maravilhoso de Hexologic. Resolva desafiantes e gratificantes quebra-cabeças, ouça música relaxante, mergulhe fundo na atmosfera do jogo e apaixone-se novamente pelo sudoku!

São seis mundos diferentes, com dezenas de fases e desafiadores quebra-cabeças para você se divertir e exercitar a cabeça.

Publicidade

Confira um trailer:

YouTube video

Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$140 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Publicidade

Jogo de estratégia.

Jogo de ação.

Aplicativos

Lista de tarefas.

Publicidade

Editor de vídeos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

iOS 26: CarPlay terá zoom inteligente, apps de terceiros com arte animada na Tela Bloqueada e mais!
Próx. Post

O que fazer se o Acesso Pessoal (tethering) do iPhone estiver lento?
Posts relacionados