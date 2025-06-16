Navegue

Leitura de 2 minuto

Spigen lança suporte inspirado no iMac G3 para recarregar Apple Watch e AirPods

Yan Avelino
16/06/2025 • 19:44
Apple Watch Classic C1 Charger Stand

Se você é fã de longa data da Apple e tem aquele carinho especial pelo icônico iMac G3, prepare-se para querer esse acessório na sua mesa! A Spigen lançou um suporte de recarga para Apple Watch que é uma versão miniatura do famoso computador colorido.

O Apple Watch Classic C1 Charger Stand chega em quatro cores que são pura nostalgia: Bondi Blue (azul clássico), Graphite (cinza), Ruby (vermelho) e Tangerine (laranja).

Apple Watch Classic C1 Charger Stand
Apple Watch Classic C1 Charger Stand
Apple Watch Classic C1 Charger Stand
Apple Watch Classic C1 Charger Stand

A propósito, o visual é bem fiel ao do iMac original, com a parte traseira em plástico translúcido e uma base de silicone a qual evita que o suporte fique escorregando.

O objetivo do gadget é deixar seu Apple Watch carregando com estilo. O relógio fica apoiado na parte da frente, numa inclinação que facilita até dar aquela espiada nas notificações enquanto ele recarrega.

Só tem um detalhe importante: o suporte não vem com o carregador magnético. Você precisará usar o seu próprio cabo, que se encaixa perfeitamente no espaço reservado e fica bem escondidinho por trás, sem aquela bagunça de fios.

O acessório é compatível com qualquer Apple Watch a partir do modelo Series 4 e ainda dá para usá-lo com os AirPods Pro 2 e AirPods 4 (com Cancelamento Ativo de Ruído).

Disponível nos Estados Unidos, o dispositivo custa US$20 na Amazon, valor que parece ser promocional, já que no site oficial da Spigen o acessório aparece listado por US$35. Já no Reino Unido, o produto custa £17.

Até o momento, não há informações sobre disponibilidade em outros mercados.

Apple Watch Ultra 2 (miniatura)
Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Apple Watch Series 10 (miniatura)
Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês
Apple Watch SE de 2ª geração (miniatura)
Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite, estelar ou prateado
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou loop esportiva
AirPods Pro 2 (miniatura)
Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x
AirPods 4 (miniatura)
Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10
Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x
Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via The Verge

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
