Spigen lança suporte inspirado no iMac G3 para recarregar Apple Watch e AirPods

Se você é fã de longa data da Apple e tem aquele carinho especial pelo icônico iMac G3, prepare-se para querer esse acessório na sua mesa! A Spigen lançou um suporte de recarga para Apple Watch que é uma versão miniatura do famoso computador colorido.
O Apple Watch Classic C1 Charger Stand chega em quatro cores que são pura nostalgia: Bondi Blue (azul clássico), Graphite (cinza), Ruby (vermelho) e Tangerine (laranja).
A propósito, o visual é bem fiel ao do iMac original, com a parte traseira em plástico translúcido e uma base de silicone a qual evita que o suporte fique escorregando.
O objetivo do gadget é deixar seu Apple Watch carregando com estilo. O relógio fica apoiado na parte da frente, numa inclinação que facilita até dar aquela espiada nas notificações enquanto ele recarrega.
Só tem um detalhe importante: o suporte não vem com o carregador magnético. Você precisará usar o seu próprio cabo, que se encaixa perfeitamente no espaço reservado e fica bem escondidinho por trás, sem aquela bagunça de fios.
O acessório é compatível com qualquer Apple Watch a partir do modelo Series 4 e ainda dá para usá-lo com os AirPods Pro 2 e AirPods 4 (com Cancelamento Ativo de Ruído).
Disponível nos Estados Unidos, o dispositivo custa US$20 na Amazon, valor que parece ser promocional, já que no site oficial da Spigen o acessório aparece listado por US$35. Já no Reino Unido, o produto custa £17.
Até o momento, não há informações sobre disponibilidade em outros mercados.
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite, estelar ou prateado
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou loop esportiva
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.
via The Verge