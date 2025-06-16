Spotify agora permite criar filas de download no Apple Watch

Há algum tempo, o Spotify permite que usuários façam o download playlists e podcasts em seus Apple Watches tanto pelo app do serviço de streaming para o relógio da Maçã quanto pelo seu app para iPhone.

Esse recurso é útil especialmente para quem gosta de escutar algo enquanto caminha fora de casa ou faz algum exercício físico, mas não gosta de carregar o iPhone no bolso para lá e para cá.

Hoje, o serviço de streaming anunciou que essa função acabou de ficar ainda mais poderosa, já que agora ela também permite que usuários criem filas de downloads, os quais podem ser configurados para serem concluídos no Apple Watch ou não.

Além disso, também foi adicionado um botão intitulado “Manage Downloads” (“Gerenciar Downloads”, em tradução direta) a cada item, o qual torna mais fácil verificar quais dos seus dispositivos já contam com aquela playlist baixada — lembrando que o Spotify permite downloads em até cinco dispositivos por conta.

O serviço de streaming também aproveitou a oportunidade para levar esse recurso ao Wear OS, que ainda não contava com qualquer opção para baixar músicas em smartwatches com o sistema operacional do Google.

Segundo o Spotify, essa novidade será liberada globalmente ao longo das próximas semanas.

