Threads testa função para esconder spoilers de filmes e séries

O Threads, rede social concorrente do X (antigo Twitter), está testando um recurso que promete ajudar quem ama séries, filmes e não suporta spoilers. A novidade foi anunciada por Mark Zuckerberg em uma publicação na própria plataforma.

Publicidade

Agora, quem quiser poderá marcar textos ou imagens como spoiler antes de fazer uma publicação. Quando isso acontece, o conteúdo aparece borrado no feed e só é exibido se a pessoa tocar/clicar para revelar.

Alerta de spoiler: estamos testando uma forma de você esconder spoilers nas suas postagens do Threads.

Segundo a Meta, produções como “The Last of Us” e “The White Lotus” costumam gerar muitas conversas no Threads, e a nova função chega justamente para incentivar esse tipo de interação sem o risco de entregar detalhes importantes à toa.

Além de spoilers, o recurso também pode ser usado para esconder conteúdos que podem ser sensíveis ou desconfortáveis para algumas pessoas, como relatos de acidentes graves, machucados ou até situações pessoais.

Por enquanto, a ferramenta está em fase de testes e não aparece para todos os usuários. Quem já tem acesso só precisa selecionar o texto ou a imagem antes de publicar e ativar a opção de marcar como spoiler.

Ainda não há informações sobre quando (ou se) o recurso será lançado em uma versão final para toda a base de usuários, muito menos se os testes deverão ser expandidos para outras pessoas ao redor do globo com o tempo.

via The Hollywood Reporter