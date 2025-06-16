Threads testa função para esconder spoilers de filmes e séries

O Threads, rede social concorrente do X (antigo Twitter), está testando um recurso que promete ajudar quem ama séries, filmes e não suporta spoilers. A novidade foi anunciada por Mark Zuckerberg em uma publicação na própria plataforma.
Agora, quem quiser poderá marcar textos ou imagens como spoiler antes de fazer uma publicação. Quando isso acontece, o conteúdo aparece borrado no feed e só é exibido se a pessoa tocar/clicar para revelar.
Alerta de spoiler: estamos testando uma forma de você esconder spoilers nas suas postagens do Threads.
Segundo a Meta, produções como “The Last of Us” e “The White Lotus” costumam gerar muitas conversas no Threads, e a nova função chega justamente para incentivar esse tipo de interação sem o risco de entregar detalhes importantes à toa.
Além de spoilers, o recurso também pode ser usado para esconder conteúdos que podem ser sensíveis ou desconfortáveis para algumas pessoas, como relatos de acidentes graves, machucados ou até situações pessoais.
Por enquanto, a ferramenta está em fase de testes e não aparece para todos os usuários. Quem já tem acesso só precisa selecionar o texto ou a imagem antes de publicar e ativar a opção de marcar como spoiler.
Ainda não há informações sobre quando (ou se) o recurso será lançado em uma versão final para toda a base de usuários, muito menos se os testes deverão ser expandidos para outras pessoas ao redor do globo com o tempo.