Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Threads testa função para esconder spoilers de filmes e séries

Yan Avelino
16/06/2025 • 17:05
Threads testa ferramenta para esconder spoilers de filmes e séries

O Threads, rede social concorrente do X (antigo Twitter), está testando um recurso que promete ajudar quem ama séries, filmes e não suporta spoilers. A novidade foi anunciada por Mark Zuckerberg em uma publicação na própria plataforma.

Publicidade

Agora, quem quiser poderá marcar textos ou imagens como spoiler antes de fazer uma publicação. Quando isso acontece, o conteúdo aparece borrado no feed e só é exibido se a pessoa tocar/clicar para revelar.

Alerta de spoiler: estamos testando uma forma de você esconder spoilers nas suas postagens do Threads.

Segundo a Meta, produções como “The Last of Us” e “The White Lotus” costumam gerar muitas conversas no Threads, e a nova função chega justamente para incentivar esse tipo de interação sem o risco de entregar detalhes importantes à toa.

Além de spoilers, o recurso também pode ser usado para esconder conteúdos que podem ser sensíveis ou desconfortáveis para algumas pessoas, como relatos de acidentes graves, machucados ou até situações pessoais.

Por enquanto, a ferramenta está em fase de testes e não aparece para todos os usuários. Quem já tem acesso só precisa selecionar o texto ou a imagem antes de publicar e ativar a opção de marcar como spoiler.

Ainda não há informações sobre quando (ou se) o recurso será lançado em uma versão final para toda a base de usuários, muito menos se os testes deverão ser expandidos para outras pessoas ao redor do globo com o tempo.

via The Hollywood Reporter

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Chefe do Apple Music critica planos gratuitos de plataformas como Spotify e Amazon Music
Próx. Post

App Queue torna mais fácil manter contato com pessoas importantes
Posts relacionados