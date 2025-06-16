WhatsApp passará a exibir anúncios no status e promover canais

Demorou (muito!), mas os dias de WhatsApp sem anúncios acabaram.
Hoje, o mensageiro da Meta anunciou que começará a exibir anúncios no status, permitindo que empresas promovam seus produtos e serviços assim como já é possível fazer nos Stories do Instagram, por exemplo.
Tal novidade representa uma mudança e tanto para o serviço, que desde os seus primórdios se posiciona como uma ferramenta de comunicação livre de publicidade.
Essa, no entanto, não é a primeira vez que ouvimos falar sobre a possibilidade de o mensageiro passar a exibir anúncios em sua interface: em 2023, o chefão do WhatsApp, Will Cathcart, veio a público desmentir um rumor de que o serviço estaria considerando seguir esse caminho para aumentar a sua receita.
Agora, o WhatsApp argumenta que, com a introdução da aba Atualizações (Updates) — a qual reúne não só publicações no status, mas também os canais —, existe um lugar no app onde anúncios podem ser exibidos sem deteriorar a experiência de bate-papo do serviço.
Mais monetização
Os anúncios no status, porém, não foram a única ferramenta de monetização anunciada pelo mensageiro da Meta hoje.
Segundo o serviço, agora também será possível assinar um canal para apoiar o criador de conteúdo responsável pela sua administração e receber atualizações exclusivas.
Isso, obviamente, é diferente de apenas seguir um canal, já que a novidade envolve o pagamento de uma taxa mensal — cujo valor provavelmente variará de canal para canal.
Além disso, criadores de conteúdo também poderão pagar para que seus respectivos canais sejam promovidos dentro do WhatsApp, aumentando, assim, o seu alcance.
Os canais promovidos, assim como os anúncios no status, serão exibidos na aba Atualizações, garantindo que a experiência de troca de mensagens do app continue exatamente da forma como é hoje.
Esses novos recursos serão exibidos na aba Atualizações e ficam separados das suas conversas pessoais. Assim, se você usa o WhatsApp somente para conversar com amigos e familiares, não haverá nenhuma mudança na sua experiência.
A empresa também garante que todos esses recursos continuarão funcionando com criptografia de ponta a ponta. No entanto, o WhatsApp coletará dados como localização, idioma e idade do usuário para entregar anúncios personalizados, embora nada disso será compartilhado com anunciantes.
De acordo com a Meta, essas novidades serão liberadas para todos aos poucos, ao longo dos próximos meses.