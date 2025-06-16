Navegue

WhatsApp passará a exibir anúncios no status e promover canais

Também será possível apoiar criadores de conteúdo a partir do pagamento de uma assinatura mensal
Bruno Cardoso
16/06/2025 • 11:01
Ajudamos você a encontrar mais canais e empresas no WhatsApp

Demorou (muito!), mas os dias de WhatsApp sem anúncios acabaram.

Hoje, o mensageiro da Meta anunciou que começará a exibir anúncios no status, permitindo que empresas promovam seus produtos e serviços assim como já é possível fazer nos Stories do Instagram, por exemplo.

Tal novidade representa uma mudança e tanto para o serviço, que desde os seus primórdios se posiciona como uma ferramenta de comunicação livre de publicidade.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que ouvimos falar sobre a possibilidade de o mensageiro passar a exibir anúncios em sua interface: em 2023, o chefão do WhatsApp, Will Cathcart, veio a público desmentir um rumor de que o serviço estaria considerando seguir esse caminho para aumentar a sua receita.

Agora, o WhatsApp argumenta que, com a introdução da aba Atualizações (Updates) — a qual reúne não só publicações no status, mas também os canais —, existe um lugar no app onde anúncios podem ser exibidos sem deteriorar a experiência de bate-papo do serviço.

Mais monetização

Os anúncios no status, porém, não foram a única ferramenta de monetização anunciada pelo mensageiro da Meta hoje.

Segundo o serviço, agora também será possível assinar um canal para apoiar o criador de conteúdo responsável pela sua administração e receber atualizações exclusivas.

Estamos fazendo algumas adições à aba Atualizações, lar de Status e Canais e um espaço separado de seus bate-papos pessoais. aqui está o que está por vir:👇

Assinaturas de Canais 🤩 dão acesso a atualizações exclusivas dos seus canais favoritos no WhatsApp, ao mesmo tempo em que apoiam os criadores que você ama.

Os canais promovidos ajudam você a descobrir e seguir novos canais e tópicos de seu interesse 🤓
encontre conteúdo personalizado, conecte-se facilmente com empresas (grandes e pequenas) e saiba mais sobre elas por meio de anúncios no Status.

Nada mudará em seus bate-papos pessoais — você não verá nenhum anúncio lá. Como sempre, suas chamadas e mensagens pessoais são criptografadas de ponta a ponta e não podem ser usadas para mostrar anúncios.

Isso, obviamente, é diferente de apenas seguir um canal, já que a novidade envolve o pagamento de uma taxa mensal — cujo valor provavelmente variará de canal para canal.

Além disso, criadores de conteúdo também poderão pagar para que seus respectivos canais sejam promovidos dentro do WhatsApp, aumentando, assim, o seu alcance.

Os canais promovidos, assim como os anúncios no status, serão exibidos na aba Atualizações, garantindo que a experiência de troca de mensagens do app continue exatamente da forma como é hoje.

Esses novos recursos serão exibidos na aba Atualizações e ficam separados das suas conversas pessoais. Assim, se você usa o WhatsApp somente para conversar com amigos e familiares, não haverá nenhuma mudança na sua experiência.

A empresa também garante que todos esses recursos continuarão funcionando com criptografia de ponta a ponta. No entanto, o WhatsApp coletará dados como localização, idioma e idade do usuário para entregar anúncios personalizados, embora nada disso será compartilhado com anunciantes.

De acordo com a Meta, essas novidades serão liberadas para todos aos poucos, ao longo dos próximos meses.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
