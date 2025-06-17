Navegue

Adobe Firefly

Adobe lança aplicativo oficial do Firefly para iOS

Douglas Nascimento
17/06/2025 • 12:14
A Adobe lançou hoje o aplicativo oficial do Firefly para iOS e Android. Com a novidade, usuários poderão ter recursos de criação e edição de conteúdos de mídia usando inteligência artificial (IA).

Projetado para profissionais e criadores de conteúdo, o Firefly é capaz de gerar e editar imagens em alta resolução a partir de prompts de texto simples, permitindo adicionar novos conteúdos, substituir o fundo ou remover elementos indesejados.

Quando falamos em vídeos, há uma série de resoluções e proporções de tela disponíveis para escolha, com recursos de edição como remoção de distrações, melhoria de cores e ajuste de detalhes.

O Firefly não é apenas um criador de vídeo AI ou um editor de imagens. É uma ferramenta de criação de conteúdo de ponta a ponta alimentada por IA para vídeos e imagens no seu telefone.

Outro ponto positivo do Firefly é a possibilidade de criar projetos no telefone e sincronizá-los automaticamente com a web de forma prática através da sua conta Creative Cloud, da Adobe.

O aplicativo é uma mão na roda para criadores que atuam principalmente em dispositivos móveis — como filmmakers e influenciadores, que precisam editar as suas criações logo após elas terem sido capturadas.

O software pode ser baixado gratuitamente, mas é necessário ter adquirido créditos generativos ou assinar o Adobe Firefly Mobile, que está disponível como uma compra interna de R$25/mês ou R$250/ano.

