Agora é possível emitir um cartão da Nomad no lounge do Aeroporto de Guarulhos!

Foi viajar, mas ainda não emitiu ou até mesmo esqueceu o seu cartão físico da Nomad em casa? Pois saiba que agora é possível emitir um de maneira rápida e prática diretamente no lounge da empresa, localizado no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

Perfeito para aqueles momentos de imprevisto, a máquina de autoatendimento da Nomad pode ser usada por todos os clientes e o cartão físico emitido pode ser usado imediatamente nos mais de 180 países onde ele é suportado!

Divulgação/Nomad

Localizado no Terminal 3 do aeroporto, o lounge da Nomad oferece ainda muitos benefícios para clientes, como diferentes estações de alimentação, bar, área de descanso, atendimento presencial e suporte ao cliente Nomad, Wi-Fi gratuito — nós já visitamos e escrevemos sobre ele!

Você ganha mais com a Nomad!

Para celebrar a novidade envolvendo a emissão de cartões de forma prática e rápida, a Nomad também está oferecendo cashback de até US$40 e acesso ao lounge válido até 31/12/2025 para quem abrir uma conta usando o código MACLOUNGE e fizer uma conversão mínima de US$50.

Nesta tela, digite o cupom MACLOUNGE para ganhar até US$40 de cashback!

Como abrir a sua conta?

Baixe o app da Nomad no seu celular (disponível para iOS e Android); Abra a sua conta internacional, online e bem rápido (com a sua CNH ou o seu RG); Use o código de convidado MACLOUNGE no momento da abertura; Após a aprovação, adicione reais na conta e converta para dólares; Pronto! Você já pode usar seu saldo no exterior e ainda aproveitar o cashback!

Não conhece a Nomad?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Além de poder fazer compras em quase todo o mundo, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ), comprar ativos do mercado imobiliário dos EUA e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.