Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Nomad
Máquina de cartões da Nomad

Agora é possível emitir um cartão da Nomad no lounge do Aeroporto de Guarulhos!

Douglas Nascimento
17/06/2025 • 14:44
Leitura de 2 minuto

Foi viajar, mas ainda não emitiu ou até mesmo esqueceu o seu cartão físico da Nomad em casa? Pois saiba que agora é possível emitir um de maneira rápida e prática diretamente no lounge da empresa, localizado no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

Publicidade

Perfeito para aqueles momentos de imprevisto, a máquina de autoatendimento da Nomad pode ser usada por todos os clientes e o cartão físico emitido pode ser usado imediatamente nos mais de 180 países onde ele é suportado!

Máquina de cartões da Nomad
Divulgação/Nomad

Localizado no Terminal 3 do aeroporto, o lounge da Nomad oferece ainda muitos benefícios para clientes, como diferentes estações de alimentação, bar, área de descanso, atendimento presencial e suporte ao cliente Nomad, Wi-Fi gratuito — nós já visitamos e escrevemos sobre ele!

Você ganha mais com a Nomad!

Para celebrar a novidade envolvendo a emissão de cartões de forma prática e rápida, a Nomad também está oferecendo cashback de até US$40 e acesso ao lounge válido até 31/12/2025 para quem abrir uma conta usando o código MACLOUNGE e fizer uma conversão mínima de US$50.

Cupom de convidado na Nomad
Nesta tela, digite o cupom MACLOUNGE para ganhar até US$40 de cashback!

Como abrir a sua conta?

  1. Baixe o app da Nomad no seu celular (disponível para iOS e Android);
  2. Abra a sua conta internacional, online e bem rápido (com a sua CNH ou o seu RG);
  3. Use o código de convidado MACLOUNGE no momento da abertura;
  4. Após a aprovação, adicione reais na conta e converta para dólares;
  5. Pronto! Você já pode usar seu saldo no exterior e ainda aproveitar o cashback!

Não conhece a Nomad?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Publicidade

Além de poder fazer compras em quase todo o mundo, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ), comprar ativos do mercado imobiliário dos EUA e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Publicidade

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Mozilla começa a testar Perplexity como mecanismo de busca do Firefox
Próx. Post

Threads ganha feed cronológico dedicado a posts do fediverso
Posts relacionados