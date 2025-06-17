Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple adaptou câmera de iPhone para gravar corridas do filme “F1” [atualizado]

Lucas Miranda Magalhães
17/06/2025 • 17:35

O Apple TV+ revelou que a câmera acoplada aos veículos usados para gravar as cenas de corridas em sua produção original “F1 — O Filme”, na verdade, se tratava de um componente adaptado do iPhone.

Publicidade

Segundo a WIRED, não seria possível utilizar câmeras de cinema grandes nos carros de Fórmula 1. As câmeras no estilo GoPro também não seriam aplicáveis, já que reduziriam muito a resolução das gravações dos veículos em comparação com as demais.

Diante dessa situação, a Maçã teve que se reinventar para gravar os takes do filme e utilizar um modelo personalizado de câmera que, por fora, não lembra em nada um iPhone, mas possui as mesmas especificações — incluindo um chip da família A. Uma exibição do sensor foi feita pela Apple na semana passada, durante a WWDC25.

Não foram especificados quais foram o sensor e o chip exatos utilizados nas gravações, mas pelo período de filmagem das corridas reais de Fórmula 1, entre 2023 e 2024, é possível que tenham sido a câmera de 48 megapixels do iPhone 15 Pro/15 Pro Max e o chip A17 Pro.

Publicidade

O peso da câmera teve que ser alterado para não influenciar nas especificações dos carros. Ela utiliza uma bateria de iPhone, bem como um filtro de densidade neutra que reduz a entrada de luz na lente, permitindo um maior controle sobre a exposição. Além disso, ela roda o iOS, mas em um firmware personalizado especificamente para a câmera.

Confira abaixo um vídeo gravado pela influenciadora iJustine, demonstrando a construção e o funcionamento das lentes:

O módulo foi testado em velocidades, choques, vibrações e calor extremos para que pudesse ser utilizado nas gravações do longa, e suas filmagens foram transmitidas simultaneamente em um app personalizado para iPad que permitia realizar ações e alterações instantâneas na câmera. Recursos como taxa de quadros, ganho de exposição, ângulo do obturador e balanço de branco e ações como iniciar ou parar a gravação foram feitos via conexão USB-C pelos iPads.

Os vídeos foram capturados no formato Log com a codificação Apple ProRes, que criou imagens com aparência plana e profissional, dando aos editores um controle mais granular da grade de cores que mais corresponde visualmente com o restante do filme. Desse modo, as imagens capturadas com o módulo de câmera estão presentes nas cenas de corrida de toda a produção.

Com isso, “F1” entra para o grupo de filmes gravados total ou parcialmente com a utilização de iPhones, se juntando a “Tangerina” (“Tangerine”) e “28 Years Later”.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 18/06/2025 às 13:24

Após a reportagem da WIRED detalhar como a Apple realizou esse façanha, novos vídeos publicados pelos YouTubers Bobby Tonelli e SuperSaf mostram um pouco mais sobre essa invenção da companhia.

YouTube video
YouTube video

Os vídeos mostram o módulo de câmera customizado sendo montado em um carro de Fórmula 1 e como o aplicativo para iPad é usado para controlar as configurações da câmera. Um técnico é visto ajustando a taxa de quadros para 24fps, para corresponder à aparência cinematográfica do filme e ajustando outros parâmetros, como ângulo do obturador e balanço de branco.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via iClarified

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
