Beta do iOS 18.6 inclui referência a suposto HomePod com tela

Bruno Cardoso
17/06/2025 • 12:01
HomePod com tela e braço robótico

Como sabemos, ficamos muito próximos de ver o rumorado HomePod com tela — e, consequentemente, o seu suposto novo sistema operacional, o “homeOS” — vir ao mundo no início ano, o que marcaria o início de uma nova investida da Apple no mercado de dispositivos de casa inteligente.

Ao que tudo indica, isso só não aconteceu por conta do atraso da nova Siri, que será parte central desse novo dispositivo, focado em recursos de inteligência artificial.

No entanto, se já não estava quase certo que esse produto está praticamente pronto para ser lançado, saiba que agora temos outra evidência bastante sólida da sua existência: um arquivo encontrado na recém-lançada beta do iOS 18.6.

Notado pelo pessoal do 9to5Mac, ele pode ser localizado no seguinte caminho: /System/Library/PrivateFrameworks/ProgressUI.framework/apple-logo-1088@2x~home.png. Ainda de acordo com o veículo, o sufixo ~home indica que esse recurso foi criado com a intenção de ser encarregado no famigerado “homeOS”.

Além disso, como é possível notar, o diretório também faz referência a um arquivo com o logo da Maçã — o qual, por sua vez, traz uma dimensão de 1088 pixels em uma escala de 2x, indicando que o “HomePad” terá uma tela de 2.176 pixels de largura.

Para efeito de comparação, o iPad mini (A17 Pro) tem uma tela de 2266×1488 pixels, o que significa que o novo dispositivo terá mais ou menos o mesmo tamanho de display que o tablet compacto da Apple (ou seja, algo em torno de 8 polegadas), embora conte com uma densidade de pixels menor.

Esse “HomePad” está mesmo entre os segredos mais mal guardados da história da Apple, não é? 😜

Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
