Camo Studio para iPad ganha galeria expandida, navegação aprimorada e mais

Lucas Miranda Magalhães
17/06/2025 • 19:24
Camo Studio for iPad 2.2

O Camo Studio para iPad, app que permite conectar câmeras externas ao tablet e transformá-lo num hub de ferramentas para streaming e gravação, acaba de ganhar uma atualização para a versão 2.2.

O update traz diversas novidades e reformulações, tornando a sua utilização ainda mais dinâmica. Dentre as principais mudanças, temos a expansão da seção Explorar da Galeria, uma navegação mais intuitiva e uma aba de feedbacks diretamente no app.

A Galeria do app recebeu melhorias significativas e, agora, oferece novos recursos e ativos criativos — como coleções selecionadas de cenas, fundos e filtros. Elas agora ficam unificadas e podem ser alternadas pelo controle de segmento no canto superior esquerdo da tela.

A nova seção Explorar, presente em cada galeria, conta com miniaturas atualizadas dos conjuntos selecionados de cenas, fundos e filtros que facilitam a navegação. Caso algum deles lhe interesse, é possível adicioná-lo à sua galeria para utilizar em transmissões e gravações futuras tocando no botão de download.

A interface do app também foi reformulada para aprimorar a sua usabilidade e navegação, com o reposicionamento de controles e mais cores.

YouTube video

Os painéis de vídeo primário e secundário, localizados na barra lateral esquerda, agora foram mesclados em um só, facilitando a navegação entre diferentes painéis. O controle de volume agora fica localizado no painel de áudio, ao lado de outros controles simplificados para entrada de áudio. Já o menu suspenso de seleção de perfil migrou para o canto superior direito da barra de ferramentas.

O painel de camadas também recebeu melhorias, com uma pré-visualização em miniatura e acesso rápido aos controles de cena, incluindo um conjunto útil de ferramentas para personalizar a miniatura da sua cena.

Por fim, agora o Camo Studio passa a oferecer um mecanismo para feedback integrado, pelo qual os usuários podem deixar observações e críticas sobre a sua experiência com o app e como ela pode ser melhorada. Ele fica localizado no menu suspenso “Configurações”; basta selecionar a opção “Enviar Feedback” para, diretamente pelo app, deixar suas ideias, sugestões e relatar quaisquer problemas para atualizações futuras.

Mais detalhes técnicos e específicos sobre outras melhorias do update do Camo Studio para iPad podem ser acessados nessa página.

O Camo Studio está disponível gratuitamente na App Store e pode ser baixado em qualquer iPad com o chip A12 Bionic ou posterior rodando o iPadOS 17. Algumas funcionalidades, porém, como a transmissão em segundo plano, exigem um processador da série M.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
