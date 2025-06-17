Camo Studio para iPad ganha galeria expandida, navegação aprimorada e mais

O Camo Studio para iPad, app que permite conectar câmeras externas ao tablet e transformá-lo num hub de ferramentas para streaming e gravação, acaba de ganhar uma atualização para a versão 2.2.

Publicidade

O update traz diversas novidades e reformulações, tornando a sua utilização ainda mais dinâmica. Dentre as principais mudanças, temos a expansão da seção Explorar da Galeria, uma navegação mais intuitiva e uma aba de feedbacks diretamente no app.

Camo Studio for iPad 2.2 is out now! We gave our mobile streaming app a UI refresh + a number of improvements, including a new expanded gallery experience, with elements you can explore and download right from within the app🚀



Get the update here: 🔗https://t.co/YnhQ719wb6 pic.twitter.com/zoasr6SDxj — Reincubate // Camo (@reincubate) June 17, 2025

A Galeria do app recebeu melhorias significativas e, agora, oferece novos recursos e ativos criativos — como coleções selecionadas de cenas, fundos e filtros. Elas agora ficam unificadas e podem ser alternadas pelo controle de segmento no canto superior esquerdo da tela.

A nova seção Explorar, presente em cada galeria, conta com miniaturas atualizadas dos conjuntos selecionados de cenas, fundos e filtros que facilitam a navegação. Caso algum deles lhe interesse, é possível adicioná-lo à sua galeria para utilizar em transmissões e gravações futuras tocando no botão de download.

Publicidade

A interface do app também foi reformulada para aprimorar a sua usabilidade e navegação, com o reposicionamento de controles e mais cores.

Os painéis de vídeo primário e secundário, localizados na barra lateral esquerda, agora foram mesclados em um só, facilitando a navegação entre diferentes painéis. O controle de volume agora fica localizado no painel de áudio, ao lado de outros controles simplificados para entrada de áudio. Já o menu suspenso de seleção de perfil migrou para o canto superior direito da barra de ferramentas.

O painel de camadas também recebeu melhorias, com uma pré-visualização em miniatura e acesso rápido aos controles de cena, incluindo um conjunto útil de ferramentas para personalizar a miniatura da sua cena.

Publicidade

Por fim, agora o Camo Studio passa a oferecer um mecanismo para feedback integrado, pelo qual os usuários podem deixar observações e críticas sobre a sua experiência com o app e como ela pode ser melhorada. Ele fica localizado no menu suspenso “Configurações”; basta selecionar a opção “Enviar Feedback” para, diretamente pelo app, deixar suas ideias, sugestões e relatar quaisquer problemas para atualizações futuras.

Your thoughts on Camo are essential for helping us shape the app, and this update comes with an even easier way to share your feedback with us. Just tap on the settings icon to see a new send feedback option 👀 Give it a try to let us know what you think of this update! pic.twitter.com/tdIUAzszDI — Reincubate // Camo (@reincubate) June 17, 2025

Mais detalhes técnicos e específicos sobre outras melhorias do update do Camo Studio para iPad podem ser acessados nessa página.

O Camo Studio está disponível gratuitamente na App Store e pode ser baixado em qualquer iPad com o chip A12 Bionic ou posterior rodando o iPadOS 17. Algumas funcionalidades, porém, como a transmissão em segundo plano, exigem um processador da série M.