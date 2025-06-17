ChatGPT agora exporta arquivos no Canvas e gera imagens no WhatsApp

A OpenAI anunciou recentemente algumas novidades as quais deverão tornar o trabalho com a plataforma ainda mais prático, bem como aprimorar a versatilidade do uso do ChatGPT no WhatsApp.

Comecemos falando do recurso Canvas, que permite a geração de código e textos em uma interface à parte do chat principal. Agora, segundo a empresa, ele suporta o download de arquivos.

Isso significa que passa a ser possível exportar um documento como PDF, DOCX ou Markdown, bem como arquivos de código na linguagem de programação apropriada (como .py , .js , .sql , etc.).

Canvas now supports downloads!



If you're writing a doc, you can export it as a PDF, docx, or markdown.



If you're using Canvas to write code, it will export directly to the appropriate file type (e.g. .py, .js, .sql, etc.). pic.twitter.com/kxLBNN4JyK — OpenAI (@OpenAI) June 12, 2025 O Canvas agora suporta downloads!

Se estiver escrevendo um documento, você pode exportá-lo como PDF, DOCX ou Markdown.

Se estiver usando o Canvas para codar, ele exportará diretamente para o tipo de arquivo apropriado (ex: .py , .js , .sql , etc).

É uma facilidade muito bem-vinda, uma vez que antes dela era necessário copiar o texto gerado no Canvas e colá-lo em um documento no computador — ou o app gerava um link externo para download.

Suporte ao WhatsApp aprimorado

Outra novidade muito interessante (essa, anunciada ontem pela OpenAI) é a possibilidade de gerar imagens no ChatGPT para WhatsApp, disponível no mensageiro desde o ano passado.

Antes, vale recordar, a plataforma até suportava o envio de imagens para obter um contexto adicional sobre determinado prompt, mas ainda era incapaz de gerar imagens para os usuários por lá.