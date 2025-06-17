ChatGPT agora exporta arquivos no Canvas e gera imagens no WhatsApp

A OpenAI anunciou recentemente algumas novidades as quais deverão tornar o trabalho com a plataforma ainda mais prático, bem como aprimorar a versatilidade do uso do ChatGPT no WhatsApp.
Comecemos falando do recurso Canvas, que permite a geração de código e textos em uma interface à parte do chat principal. Agora, segundo a empresa, ele suporta o download de arquivos.
Isso significa que passa a ser possível exportar um documento como PDF, DOCX ou Markdown, bem como arquivos de código na linguagem de programação apropriada (como
.py,
.js,
.sql, etc.).
É uma facilidade muito bem-vinda, uma vez que antes dela era necessário copiar o texto gerado no Canvas e colá-lo em um documento no computador — ou o app gerava um link externo para download.
Suporte ao WhatsApp aprimorado
Outra novidade muito interessante (essa, anunciada ontem pela OpenAI) é a possibilidade de gerar imagens no ChatGPT para WhatsApp, disponível no mensageiro desde o ano passado.
Antes, vale recordar, a plataforma até suportava o envio de imagens para obter um contexto adicional sobre determinado prompt, mas ainda era incapaz de gerar imagens para os usuários por lá.