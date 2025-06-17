Navegue

Canvas do ChatGPT

ChatGPT agora exporta arquivos no Canvas e gera imagens no WhatsApp

Douglas Nascimento
17/06/2025 • 09:32
A OpenAI anunciou recentemente algumas novidades as quais deverão tornar o trabalho com a plataforma ainda mais prático, bem como aprimorar a versatilidade do uso do ChatGPT no WhatsApp.

Comecemos falando do recurso Canvas, que permite a geração de código e textos em uma interface à parte do chat principal. Agora, segundo a empresa, ele suporta o download de arquivos.

Isso significa que passa a ser possível exportar um documento como PDF, DOCX ou Markdown, bem como arquivos de código na linguagem de programação apropriada (como .py, .js, .sql, etc.).

O Canvas agora suporta downloads!
Se estiver escrevendo um documento, você pode exportá-lo como PDF, DOCX ou Markdown.
Se estiver usando o Canvas para codar, ele exportará diretamente para o tipo de arquivo apropriado (ex: .py, .js, .sql, etc).

É uma facilidade muito bem-vinda, uma vez que antes dela era necessário copiar o texto gerado no Canvas e colá-lo em um documento no computador — ou o app gerava um link externo para download.

Canvas do ChatGPT

Suporte ao WhatsApp aprimorado

Outra novidade muito interessante (essa, anunciada ontem pela OpenAI) é a possibilidade de gerar imagens no ChatGPT para WhatsApp, disponível no mensageiro desde o ano passado.

ChatGPT para WhatsApp

Antes, vale recordar, a plataforma até suportava o envio de imagens para obter um contexto adicional sobre determinado prompt, mas ainda era incapaz de gerar imagens para os usuários por lá.

