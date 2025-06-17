Facebook passará a publicar todos os vídeos como Reels

A Meta anunciou hoje que todos os vídeos no Facebook serão compartilhados em breve como Reels. Até agora, vale lembrar, os usuários podiam compartilhar tanto vídeos comuns quanto Reels.

Publicidade

Além disso, os Reels no Facebook não terão restrições de duração ou formato —atualmente, eles podem ter apenas 90 segundos e são compartilhados exclusivamente na vertical.

Divulgação/Meta

Como parte da mudança, as configurações padrão dos usuários serão as mesmas para o Feed e os Reels. Após a mudança, eles serão solicitados a confirmar as suas configurações de público para determinar quem poderá ver os seus vídeos: todos, seus amigos ou um grupo seleto de pessoas.

A empresa também está renomeando a aba “Vídeo” em sua plataforma para “Reels”. A atualização, porém, não alterará os vídeos recomendados.

Divulgação/Meta

Além dessas mudanças, a plataforma também está unindo os diferentes fluxos de publicação e ferramentas criativas para simplificar o acesso e a criação de Reels.

Divulgação/Meta

A Meta afirma que implementará as mudanças gradualmente em todo o mundo “nos próximos meses”.