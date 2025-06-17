Navegue

Facebook passará a publicar todos os vídeos como Reels

Luiz Gustavo Ribeiro
17/06/2025 • 16:50
Divulgação/Meta
Vídeos/Reels no Facebook

A Meta anunciou hoje que todos os vídeos no Facebook serão compartilhados em breve como Reels. Até agora, vale lembrar, os usuários podiam compartilhar tanto vídeos comuns quanto Reels.

Além disso, os Reels no Facebook não terão restrições de duração ou formato —atualmente, eles podem ter apenas 90 segundos e são compartilhados exclusivamente na vertical.

Vídeos/Reels no Facebook
Divulgação/Meta

Como parte da mudança, as configurações padrão dos usuários serão as mesmas para o Feed e os Reels. Após a mudança, eles serão solicitados a confirmar as suas configurações de público para determinar quem poderá ver os seus vídeos: todos, seus amigos ou um grupo seleto de pessoas.

A empresa também está renomeando a aba “Vídeo” em sua plataforma para “Reels”. A atualização, porém, não alterará os vídeos recomendados.

Vídeos/Reels no Facebook
Divulgação/Meta

Além dessas mudanças, a plataforma também está unindo os diferentes fluxos de publicação e ferramentas criativas para simplificar o acesso e a criação de Reels.

Vídeos/Reels no Facebook
Divulgação/Meta

A Meta afirma que implementará as mudanças gradualmente em todo o mundo “nos próximos meses”.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
