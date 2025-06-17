Navegue

Leitura de 2 minuto

Feito pro Mac mini (M4), novo gabinete da Satechi suporta SSDs de até 8TB e USB4

Yan Avelino
17/06/2025 • 16:38
USB4 Slim NVMe SSD Enclosure, da Satechi

A Satechi lançou hoje a USB4 Slim NVMe SSD Enclosure, um gabinete externo para SSDs 1Solid-state drives, ou unidades de estado sólido. que suporta velocidades de transferência de até 40Gbps e capacidades de armazenamento de até 8TB. O acessório já está à venda e custa US$120.

O dispositivo foi projetado para combinar perfeitamente com o Mac mini (M4), tanto no design quanto nas dimensões, mas também é compatível com MacBooks, iPads, PCs Windows e qualquer aparelho com entrada USB-C ou Thunderbolt.

De acordo com a própria Satechi, ele suporta SSDs nos formatos 2230, 2242, 2260 e 2280, e é uma alternativa bem mais acessível se comparado com upgrades de armazenamento interno oferecidos pela Apple.

Graças à conexão USB4, é possível transferir, por exemplo, até 10 vídeos em 4K em menos de 40 segundos ou 4.000 fotos em alta resolução em cerca de 30 segundos. O acessório também é indicado para quem lida com grandes volumes de dados, como editores de vídeo, fotógrafos ou gamers.

USB4 Slim NVMe SSD Enclosure, da Satechi
USB4 Slim NVMe SSD Enclosure, da Satechi

O acessório é fabricado em alumínio, conta com ventilação e dissipador térmico para evitar superaquecimento, além de ter um compartimento interno para guardar o cabo USB-C, o que facilita o transporte e a organização.

A Satechi já oferece outro acessório similar, o Stand & Hub, que além de incluir uma baia para SSD, traz portas adicionais e leitor de cartões SD. A diferença é que o novo gadget aposta em velocidades muito maiores, chegando a ser 4x mais rápido que o modelo anterior.

Por tempo limitado, é possível comprar dispositivo recém-lançado com desconto de US$20 usando o código LIMITED20. Na Amazon americana, ele sai por US$120.

Vale lembrar que o produto não acompanha o SSD; o usuário precisa adquirir a unidade de armazenamento separadamente.

via AppleInsider

Notas de rodapé

  • 1
    Solid-state drives, ou unidades de estado sólido.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
