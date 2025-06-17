Navegue

Comercial do Google
Google debocha de recursos anunciados para o iOS 26 em novo comercial

Douglas Nascimento
17/06/2025 • 10:20
O Google lançou um novo episódio da sua série de propagandas #BestPhonesForever, no qual volta a alfinetar a Apple — desta vez, com foco em alguns recursos anunciados pela empresa para o iOS 26.

Fazendo referência ao comercial anterior, no qual o Google Pixel elenca recursos suportados por ele antes do iPhone, o novo comercial segue a mesma lógica — sempre com um tom ácido e debochado.

Durante a conversa, o aparelho do Google cita coisas como a Tradução ao Vivo (Live Translation), a Assistência de Espera (Hold Assist) e a Filtragem de Ligações (Call Screening) — que contam com recursos bastante correspondentes na plataforma rival.

No final do vídeo, o iPhone ainda pergunta ao Pixel o que ele está preparando para o Pixel 10 — “só por curiosidade”, é claro. 😜

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
