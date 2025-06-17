Mozilla começa a testar Perplexity como mecanismo de busca do Firefox

A Mozilla está interessada em saber se os usuários preferem mecanismos de busca tradicionais ou soluções de busca com inteligência artificial — e está começando a testar a Perplexity como um dos mecanismos de busca do Firefox, conforme noticiado pelo Windows Report.

O serviço de IA da empresa está disponível, ainda em fase de testes, como uma opção na barra de endereços do navegador, permitindo que os usuários alternem entre os mecanismos de busca no Firefox rapidamente.

A Mozilla afirma que o mecanismo com IA fornece respostas diretas e conversacionais às perguntas dos usuários. Ainda segundo a empresa, se o resultado dos testes for positivo, ela planeja oferecer suporte a mais respostas ou opções de busca baseadas em IA.

Os testes são direcionados a usuários na Alemanha, nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas usuários de fora desses países também podem experimentar a busca com inteligência artificial da Perplexity no Firefox — basta abrir o navegador e acessar o site do serviço, digitar algo na barra de endereços e, quando as sugestões do menu suspenso aparecerem, selecionar “Pesquisar com Perplexity”.

