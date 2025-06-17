Navegue

Leitura de 2 minuto

O que fazer se o Acesso Pessoal (tethering) do iPhone estiver lento?

Lucas Miranda Magalhães
17/06/2025 • 07:00
Divulgação/Apple
Acesso Pessoal em produtos da Apple

O Acesso Pessoal (Personal Hotspot) é uma útil função do iOS a qual permite transformar seu iPhone em um hotspot Wi-Fi, roteando o sinal de internet 3G/4G/5G para outros dispositivos em qualquer lugar — processo conhecido como tethering.

No entanto, diversos motivos podem prejudicar o sinal do seu dispositivo, deixando a velocidade de conexão mais lenta. Isso pode ser causado por configurações, posicionamento do ponto de acesso, plano de dados e recepção de sinal do celular, por exemplo.

Aqui, apresentaremos algumas dicas e métodos para melhorar a velocidade da internet do seu hotspot pessoal.

Certifique-se de que você está usando 5G, em vez de 4G ou 3G

A velocidade da internet roteada para os outros dispositivos está diretamente ligada à da internet do dispositivo utilizado como hotspot. Por isso, mude as configurações de dados celulares do seu iPhone para a opção mais rápida.

Abra os Ajustes e vá até Celular » [sua linha principal] » Voz e Dados. Lá, você pode optar por 5G (automático ou sempre ativado) ao invés de 4G ou até 3G.

Verifique a sua franquia de dados

Às vezes, pode ocorrer de o seu plano de dados acabar enquanto você utiliza o Acesso Pessoal, o que interrompe a navegação em todos os dispositivos. Monitore o plano de dados da sua operadora e certifique-se de que você não usou todos os dados.

Algumas operadoras, inclusive, até permitem que você continue usando a internet móvel após superar o seu limite mensal — porém em velocidades mais baixas.

Reduza o número de dispositivos conectados

Quanto menos dispositivos estiverem conectados ao Acesso Pessoal, menos dos seus dados são divididos para diferentes tarefas, o que garante uma melhor velocidade de conexão. Portanto, desconecte da sua rede os dispositivos que não estão utilizando os dados.

Desative o Modo Pouca Energia

Alguns ajustes do seu iPhone, como o Modo Pouca Energia, podem prejudicar a velocidade dos dados do seu Acesso Pessoal. Sendo assim, quando precisar de mais velocidade, desative-o em Ajustes » Bateria.

Fique perto do seu iPhone e verifique a recepção

O alcance do seu hotspot é bastante limitado. Mantenha os dispositivos conectados fisicamente próximos ao seu iPhone e verifique com quantas barras de sinal (recepção) ele mostra — tanto de internet nos dispositivos conectados quanto de dados no dispositivo hotspot.

Evite interferências e posicione o seu iPhone em superfícies estratégicas

Obstruções e interferências de objetos e conexões sem fio podem atrapalhar o sinal da sua conexão. Certifique-se que seu iPhone está em locais altos, livres e descobertos.

Atualize e reinicie seu iPhone

Caso nenhum dos passos acima tenha funcionado, tente atualizar o seu iPhone para a versão mais recente do iOS e/ou reiniciá-lo, para que os dados móveis sejam desligados e ativados novamente.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
Posts relacionados